Liguria in allerta gialla: aggiornamenti e previsioni

Scattata in gran parte della Liguria l'allerta meteo gialla che rimarrà in vigore, con una diversa scansione oraria in base alle zone, nella giornata di domenica 3 marzo 2024. La nostra regione è interessata da un nuovo passaggio perturbato, con pioggia, neve sulle cime più alte, vento forte e mareggiata fra domenica e lunedì.

Allerta meteo gialla, gli orari

A fronte delle ultime uscite modellistiche e delle condizioni attuali del terreno, Arpal ha emanato i seguenti livelli di allerta per possibili effetti al suolo causati da temporali e piogge diffuse, che sono stati valutati localizzati:

Zona A : gialla (bacini piccoli, medi e grandi) fino alle ore 18 di domenica 3 marzo.

: gialla (bacini piccoli, medi e grandi) fino alle ore 18 di domenica 3 marzo. Zona B : gialla fino alle 23.59 di domenica 3 marzo.

: gialla fino alle 23.59 di domenica 3 marzo. Zona C : gialla (bacini piccoli e medi) fino alle 23.59 di domenica 3 marzo.

: gialla (bacini piccoli e medi) fino alle 23.59 di domenica 3 marzo. Zona D : gialla (bacini piccoli, medi e grandi) fino alle 18 di domenica 3 marzo.

: gialla (bacini piccoli, medi e grandi) fino alle 18 di domenica 3 marzo. Zona E: verde.

La suddivisione del territorio regionale

A : Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa B : Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno C : Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla D : Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Come sempre, eventuali rivalutazioni verranno effettuate in base agli aggiornamenti modellistici e la sala operativa sarà presidiata h24.

Le previsioni di Arpal giorno per giorno

Ecco l’avviso meteo emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni:

Domenica 3 marzo: precipitazioni diffuse fino a moderate su BCE, fino a forti su AD, cumulate areali elevate su AD e significative altrove; locali rovesci/temporali su Centro-Ponente in estensione al resto della regione con alta probabilità di fenomeni forti su ABCD, bassa su E. Nevicate deboli intorno ai 1000 metri sui rilievi alpini di A, moderate a quote superiori; deboli nevicate sopra i 1000- 1200 m su E. Venti di burrasca forte con raffiche fino 80-100 km/h, localmente superiori. Mareggiate intense dal tardo pomeriggio per onda lunga (8-9 S) da Sud-Ovest.

Lunedì 4 marzo: Nelle prime ore della notte precipitazioni residue sopra i 1000-1200 metri, in particolare sui rilievi di A. Venti tra moderati e forti su AB con rinforzi intorno ai 40-50 km/h. In mattinata mareggiate su tutte le zone, più insistenti su C e parte orientale di B, per onda lunga da Sud, Sud-Ovest; calo del moto ondoso a partire da Ponente dalla tarda mattina.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp