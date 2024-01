Il sottopasso che diventa una 'piscina', il Comune propone tre opzioni per risolvere il problema

Come anticipato, è tornato in consiglio comunale il problema relativo al sottopasso di via Simone Pacoret de Saint Bon, tra Multedo e Pegli, teatro di frequenti allagamenti in caso di maltempo. L'interrogazione è stata presentata dal consigliere comunale del Partito Democratico Alberto Pandolfo. Tra gli ultimi casi più eclatanti lo scorso novembre, quando un'auto si era infilata nel passaggio, nei pressi del casello autostradale di Pegli, senza rendersi conto che a causa della pioggia si era formato un vero e proprio lago: erano stati necessari i vigili del fuoco per tirare fuori i passeggeri del mezzo che era andato in panne.

L’assessore comunale alle Manutenzioni, Mauro Avvenente ha spiegato: "Ci sono tre opzioni sul tavolo per risolvere il problema dei ripetuti allagamenti. La prima ipotesi è di mettere 'staffato' nell’attuale scatolare del rio Rostan un tubo, da collegare con delle pompe di aggottamento, per poter intervenire ogniqualvolta ci siano forti piogge in grado di creare gli allagamenti. Si tratterebbe di un’opera provvisoria che richiederebbe l’autorizzazione di Regione Liguria. Le altre due opzioni, invece, sarebbero di carattere definitivo. Una consisterebbe nella costruzione di un nuovo collettore che porti l’acqua meteorica fino all'interno dell’alveo del torrente Varenna. L’altra, invece, su cui abbiamo già avuto un primo confronto con Autostrade per l’Italia per farla inserire nel progetto del nuovo casello autostradale di Pegli-Multedo, prevederebbe una vasca di captazione più capiente di quella attualmente in uso da parte di Aspi, dove far conferire tutta l’acqua piovana

"Per quanto nessuna delle tre opzioni sia da escludere - ha concluso l'assessore Avvenente -, abbiamo la necessità di intervenire urgentemente. A questo proposito, avremo a breve un incontro con l’architetto Enrico Tedeschi della struttura commissariale proprio per accelerare al massimo le interlocuzioni necessarie ad arrivare, il prima possibile, alla risoluzione di questo annoso problema".

