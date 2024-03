Altre frane sul territorio dopo il maltempo: una strada interrotta

Altre frane sono state registrate nella giornata di oggi, venerdì 1 marzo, a Genova e dintorni, ancora conseguenza del maltempo dei giorni scorsi. Per fortuna si è trattato di smottamenti minori che non hanno isolato cittadini né causato gravi disagi.

Da segnalare un muraglione che aveva ceduto in un'area privata, nei giorni scorsi, in via Imperiale a Genova: per precauzione e in vista della prossima ondata di maltempo, oggi la strada è stata chiusa al transito veicolare e pedonale tra civici 51 e 53. I civici a monte del tratto interessato dalla chiusura (44, 55 e 57) sono raggiungibili da salita Vecchia Nostra Signora del Monte. Nessuna persona per fortuna è dunque rimasta isolata.

Qualche disagio anche in via Valle Berlino, a Rossiglione, per un piccolo smottamento. Il materiale è stato rimosso e gli operai comunali hanno pulito le cuneette intasate dalle foglie smosse dalle precipitazioni: un lavoro di prevenzione in previsione delle piogge dei prossimi giorni.