Lo spettacolo dell'eclissi di Luna dalle alture di Sestri Ponente

Lo spettacolo dell'eclissi di Luna nelle fotografie di due astrofili genovesi, scattate dal santuario di Nostra Signora del Gazzo, sulle alture di Sestri Ponente. Lorenzo Condello (20enne di Sestri) e Alessandro Palminteri (40enne di Borzoli), sono soci dell'Osservatorio Astronomico di Genova di via Superiore Gazzo e si sono appostati con telescopi e attrezzatura fotografica, realizzando alcuni straordinari scatti dell'eclissi di Luna parziale che ha avuto l'oscuramento massimo alle 22:17 di sabato 28 ottobre 2023.

Il fenomeno è stato visibile anche a occhio nudo, è iniziato poco dopo le ore 20 quando la Luna ha iniziato a immergersi nella penombra della Terra, poi alle 21:35 ha iniziato a essere coperta dall'ombra del nostro pianeta, per poi raggiungere il culmine intorno alle 22:17 con l'oscuramento massimo al 6%, il fenomeno si è poi concluso intorno alla mezzanotte e mezza di domenica 29 ottobre.

Lorenzo Condello, 20enne di Sestri Ponente, studia fisica all'università e sogna di diventare un astronomo. In passato abbiamo già raccontato le sue piccole grandi imprese: dall'asteroide 1994 PC1 fotografato dal tetto di casa all'eclissi lunare del 16 maggio 2022 ripresa dal Santuario del Monte Gazzo, ma anche comete, costellazioni, pianeti e le magie del cosmo capaci di emozionare grandi e piccini. A fine settembre 2022 era anche riuscito, insieme all'amico astrofilo Michele Terzo (collaboratore dell'Osservatorio Astronomico di Genova e membro dell'associazione Ligure Astrofili Polaris) a immortalare la Stazione Spaziale Internazionale comandata da Samantha Cristoforetti dal parcheggio di Villa Azzurra a Vesima. Impresa non facile considerando che il passaggio è durato solo un secondo e mezzo. A settembre 2023 aveva invece immortalato la cometa la cometa C/2023 P1 Nishimura di recente scoperta.