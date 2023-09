La cometa Nishimura nelle foto di un giovane astrofilo di Sestri, quando vederla a occhio nudo

Per gli appassionati di astronomia, ma anche per tutti coloro che sono affascinati dalle stelle e dal cielo, sono giorni caldi. Proprio in queste ore, infatti, potrebbe essere visibile anche a occhio nudo la cometa C/2023 P1 Nishimura. Si tratta di una cometa non periodica scoperta recentemente, lo scorso 12 agosto, dall'astrofilo giapponese Hideo Nishimura. Ha un'orbita retrograda, con un periodo di circa 433 anni, al momento della scoperta era di magnitudine apparente 10,5 circa.

Quando vedere la cometa Nishimura a occhio nudo

Lorenzo Condello, giovane astrofilo genovese di Sestri Ponente e socio dell'osservatorio di Genova di via superiore Gazzo, è riuscito a fotografare la cometa sia martedì 5 che mercoledì 6 settembre 2023 e spiega a Genova Today: "Nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere una luminosità tale da renderla visibile anche a occhio nudo. Tuttavia sarà molto vicina al Sole, che ne renderà più difficile l'osservazione. Attualmente è visibile a est poco prima del sorgere del Sole con dei binocoli di media potenza. Con l'app Stellarium possiamo conoscerne la posizione giorno per giorno". Cometa che potrebbe quindi essere visibile a partire dalle ore 5:15 fino all'alba: "Però è molto bassa sull'orizzonte, quindi non bisogna avere ostacoli verso est. Inoltre dal 13 settembre in poi si vedrà per pochi minuti dopo il tramonto a ovest, sempre perché molto bassa sull'orizzonte".

Chi è Lorenzo Condello

Lorenzo, 20enne di Sestri Ponente, studia fisica all'università e sogna di diventare un astronomo. In passato abbiamo già raccontato le sue piccole grandi imprese: dall'asteroide 1994 PC1 fotografato dal tetto di casa all'eclissi lunare del 16 maggio 2022 ripresa dal Santuario del Monte Gazzo, ma anche comete, costellazioni, pianeti e le magie del cosmo capaci di emozionare grandi e piccini. A fine settembre 2022 era anche riuscito, insieme all'amico astrofilo Michele Terzo (collaboratore dell'Osservatorio Astronomico di Genova e membro dell'associazione Ligure Astrofili Polaris) a immortalare la Stazione Spaziale Internazionale comandata da Samantha Cristoforetti dal parcheggio di Villa Azzurra a Vesima. Impresa non facile considerando che il passaggio è durato solo un secondo e mezzo. A questo link anche alcune sue bellissime foto della Luna (quasi) piena agli Erzelli.