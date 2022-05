La magia dell'eclissi totale di Luna nelle foto di un giovane genovese

Il fascino magnetico dell'eclissi di Luna nelle fotografie scattate da Lorenzo Condello, 19enne di Sestri Ponente che studia fisica all'università di Genova, sogna di diventare un astronomo ed è socio dell'osservatorio di Genova di via superiore Gazzo a Sestri.

L'evento è andato nella notte di lunedì 16 maggio 2022 ed è stato immortalato da tanti appassionati che hanno puntato la sveglia per non perdersi uno degli spettacoli più emozionanti del cosmo. L'eclissi, secondo l'orario italiano, è infatti iniziata intorno alle 4:30 del mattino ed è terminata intorno alle 5:40 con il sorgere del Sole, la conclusione definitiva dell'evento è invece avvenuta alle 8:50.

Lorenzo ha immortalato l'eclissi dal santuario del Monte Gazzo utilizzando un piccolo telescopio (teleobiettivo) da poco più di 300mm di focale, su montatura equatoriale eq5, utilizzando una fotocamera Canon 600d. "Era un'eclissi di Luna totale - racconta a Genova Today - ben visibile dalle Americhe, in Italia purtroppo era più difficile osservarla poiché la Luna era bassa sull'orizzonte e la fase di totalità iniziava quando ormai l'astro era tramontato, sono riuscito comunque a scattare alcune foto interessanti".

Per tutti gli appassionati bisognerà ora aspettare tre anni per vedere un'altra eclissi totale di Luna dall'Italia, la prossima sarà infatti nel 2025.

In passato Genova Today aveva raccontato la storia di Lorenzo che a gennaio era anche riuscito a fotografare, dal tetto del proprio condominio a Sestri, l'asteroide 1994 PC1 (noto anche come 7482) passato, 89 anni dall'utima volta, a una distanza di quasi 2 milioni di chilometri dalla Terra, cinque volte la distanza tra Terra e Luna. Un fenomeno che per i prossimi due secoli non sarà più visibile. Lo scorso mese di marzo, invece, vi avevamo mostrato alcuni dei suoi meravigliosi scatti dalle alture del ponente.