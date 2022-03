Le immagini mozzafiato del cielo da Genova negli scatti di un 19enne di Sestri Ponente

La magia del cosmo negli scatti di Lorenzo Condello, 19enne di Sestri Ponente che studia fisica all'università di Genova e sogna di diventare un astronomo. Nel frattempo fotografa dal tetto di casa e dalle alture di Genova il cielo stellato e le sue meraviglie, regalando ai lettori di Genova Today una meravigliosa gallery fotografica. A gennaio era anche riuscito a fotografare, dal tetto del proprio condominio a Sestri, l'asteroide 1994 PC1 (noto anche come 7482) passato, 89 anni dall'utima volta, a una distanza di quasi 2 milioni di chilometri dalla Terra, cinque volte la distanza tra Terra e Luna. Un fenomeno che per i prossimi due secoli non sarà più visibile.

Dal fascino magnetico della Luna alla cometa di Neowise, e poi la costellazione di Orione, la nebulosa Stella Fiammeggiante, il pianeta Saturno e la nebulosa Nord America. L'astronomia è per Lorenzo una passione iniziata da bambino: "Mi piacerebbe far appassionare altri ragazzi come me - racconta - mostrando le immagini che si possono ottenere dopo qualche anno di studio e pratica,l'astonomia è un mondo ancora poco conosciuto, forse un po' di nicchia. Mio padre mi regalò il mio primo telescopio sette anni fa, ma rimase in cantina per qualche tempo. Nel 2018 l'ho rispolverato per provare a osservare il fenomeno della 'Luna rossa', sono salito sul tetto del caseggiato alle 4 di notte e sono rimasto folgorato dal fenomeno. Da quel momento l'amore è sbocciato definitivamente. Nel giro di qualche anno mi sono documentato, ho studiato e ho acquisito le nozioni necessarie per cominciare a far parte di questo mondo, ovviamente ho ancora molta strada da fare. Sono anche socio dell'osservatorio astronomico di Genova di via superiore Gazzo a Sestri".

L'astronomia come professione, sogno o realtà? "Attualmente studio fisica all'università di Genova, vorrei che l'astronomia fosse una sorta di rampa di lancio per poter lavorare in questo ambito, anche se so che non è assolutamente facile. Porto avanti la mia passione sperando possa anche diventare una professione".