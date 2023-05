La luna (quasi) piena agli Erzelli: la foto mozzafiato di Lorenzo, giovane astrofilo genovese

La Luna quasi piena (illuminazione al 98%) fa capolino dietro agli Erzelli. La foto mozzafiato è di Lorenzo Condello, giovane astrofilo di 20 anni socio dell'osservatorio di Genova di via superiore Gazzo a Sestri Ponente da dove è stata scattata nella serata di sabato 6 maggio 2023.

La fotografia è stata realizzata da Lorenzo dal terrazzo dell'osservatorio con un telescopio Tecnosky 70/420mm con riduttore di focale x0.8, montatura Skywatcher EQ5 e camera QHY 294C. Il tempo di esposizione è un secondo, gain 300. Il risultato è sicuramente straordinario.

Lorenzo, 20enne di Sestri Ponente, studia fisica all'università e sogna di diventare un astronomo. In passato abbiamo già raccontato le sue piccole grandi imprese: dall'asteroide 1994 PC1 fotografato dal tetto di casa all'eclissi lunare del 16 maggio 2022 ripresa dal Santuario del Monte Gazzo, ma anche comete, costellazioni, pianeti e le magie del cosmo capaci di emozionare grandi e piccini. A fine settembre 2022 era anche riuscito, insieme all'amico astrofilo Michele Terzo (collaboratore dell'Osservatorio Astronomico di Genova e membro dell'associazione Ligure Astrofili Polaris) a immortalare la Stazione Spaziale Internazionale comandata da Samantha Cristoforetti dal parcheggio di Villa Azzurra a Vesima. Impresa non facile considerando che il passaggio è durato solo un secondo e mezzo.