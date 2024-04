Fake news e cyberbullismo: in un dossier le risposte degli studenti genovesi sui rischi della rete

Disinformazione, cyberbullismo, assenza di privacy: quanto sono consapevoli i giovanissimi dei rischi della rete? A svelarlo sono loro stessi, gli studenti, con un report che è diventato un e-book gratuito e consultabile da tutti. Il progetto è a cura del liceo classico e linguistico Mazzini di Genova, con i ragazzi di due classi di quarta ginnasio guidati dalle professoresse Enrica Maragliano e Roberta Campello che hanno intervistato gli altri studenti stilando un vero e proprio dossier di più di 50 pagine.

L'e-book si chiama "Il web - Un mondo da esplorare con consapevolezza e responsabilità", è stato presentato alla Notte Nazionale del Liceo Classico e, con tanto di tabelle e grafici, raduna le risposte degli adolescenti evidenziando due fattori: da una parte i rischi ancora aperti, dall'altra il fatto che il percorso di sensibilizzazione nelle scuole sta dando i suoi frutti.

"Le scuole oggi sono molto attente all'educazione alla cittadinanza, compresa quella digitale - spiega Maragliano -. Poi il nostro progetto in particolare è nato da una riflessione sviluppata a seguito di una conferenza a cura del comitato tecnico scientifico della Cyber & Security Academy di Leonardo e dalla lettura del libro 'Manuale per nativi digitali' distribuito nell'ambito della formazione del progetto Scuola Digitale Liguria".

I docenti hanno lavorato con i ragazzi dallo scorso autunno specialmente nelle ore di matematica, informatica, italiano e religione su cinque temi: fake news, cyberbullismo, sexting, privaxy e copyright. I risultati delle interviste - fatte dai ragazzi a 150 loro compagni di tutte le classi - fanno ben sperare: "La consapevolezza è aumentata molto grazie anche all'enorme lavoro della scuola negli anni - dice Maragliano - ma esistono ancora diversi campanelli d'allarme, come una certa disinvoltura nell'affidare le proprie password a terzi. Per contro stanno attenti alle condivisioni, sanno che in caso di cyberbullismo ne devono parlare con un adulto e così via".

Fake news: "Le contrastiamo confrontando più fonti"

Sul fronte delle fake news, gli studenti sono consapevoli del fatto che i social siano terreno fertile per la disinformazione e che l'obiettivo di chi crea la maggior parte di questi contenuti è guadagnare, screditare persone e mettere in dubbio situazioni e avvenimenti o anche attuare un certo tipo di propaganda. Come difendersi? La maggior parte dei ragazzi consulta più fonti e fa verifiche incrociate per assicurarsi di non essere di fronte a fake.

"Le fake news sono un fenomeno che purtroppo probabilmente continuerà a esistere per sempre - spiegano i ragazzi - noi però possiamo provare a fermarlo in diversi modi: per esempio consultando le notizie solo su siti di giornali ufficiali, confrontando più fonti e ricontrollando ciò che abbiamo letto per essere certi di non avere interpretato in modo errato".

Cyberbullismo: "I social dovrebbero esercitare maggiori controlli"

Ma all'orizzonte ci sono anche altre sfide: imparare ad assicurarsi del consenso delle persone che compaiono nelle foto in pubblicazione sui social (gran parte dei ragazzi, nelle risposte, non è sicuro di non aver mai violato la privacy di qualcuno), stare molto attenti allo scambio di contenuti durante il sexting - con una particolare attenzione nei confronti del revenge porn - e affrontare il cyberbullismo.

Riguardo a quest'ultimo punto, il 25% dei ragazzi ha ammesso di aver subito episodi spiacevoli navigando sul web: "Questo significa - si legge nel report - che la comunità scolastica si deve impegnare maggiormente per intercettare questo disagio e cercare di aiutare chi è oggetto di comportamenti aggressivi a parlare con qualcuno, ad esempio un genitore o un insegnante". E la maggior parte degli intervistati ha notato, in qualcuno che conosce, le caratteristiche tipiche dei comportamenti di bullismo. Soprattutto sui social come Facebook e Instagram: "Le stesse app - scrivono i ragazzi - dovrebbero esercitare maggiori controlli in modo da non compromettere l'esperienza delle persone, perché i social possono essere un luogo anche molto spietato".

Copyright: uno dei punti su cui lavorare ancora

Le cose si complicano affrontando questioni più complesse come copyright e diritto d'autore: in questo caso solo una minoranza degli studenti si è preoccupata di riportare la fonte di provenienza utilizzando immagini per attività scolastiche, e la maggior parte non è sicura di conoscere la differenza tra copyright e diritto d'autore, o il significato di plagio.

In generale, comunque, i dati sulla carta sono incoraggianti: resta compito dei docenti e delle famiglie tenere sempre alta l'attenzione per fare sì che non si creino discrepanze tra le risposte dei ragazzi al sondaggio e la realtà dei fatti.