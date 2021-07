Olimpiadi: il nuotatore ligure Alberto Razzetti conquista la finale nei 400 misti

Grande prestazione per il nuotatore di Sestri Levante che con il quinto tempo delle batterie (4'09"91), a tre centesimi dal record italiano: stanotte in vasca sognando una medaglia

Grande prestazione per Alberto Razzetti, il nuotatore di Sestri Levante ha conquistato un posto nella finale dei 400 misti alle Olimpiadi di Tokyo con il quinto tempo delle batterie (4'09"91).

Miglior tempo per l'australiano Brendon Smith (4'09"27), secondo per il neozelandese Lewis Clareburt (4'09"49).

L'atleta ligure (22 anni) ha anche sfiorato il record italiano che appartiere a Luca Marin (4'09"88), tre centesimi di secondo in meno per il 22enne che ora cercherà l'impresa in finale sognando una medaglia. Sarà di nuovo in vasca nella notte, alle 3.30 di domenica 25 luglio.

Anche il Comune di Sestri Levante si è unito al tifo: "Mitico Alberto Razzetti a Tokyo 2020 - si legge su Facebook - : via verso la finale nei 400 misti con una grande prestazione. Facciamo tutti il tifo per te".