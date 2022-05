Cus Genova: primo posto blindato per la squadra maschile di tennis

Sconfitta per il Cus Basket in Serie C Silver contro il My Basket. Primo posto in Serie C per la maschile del Cus Tennis, impresa sfiorata per la femminile in Serie C contro il Break Point Savona e pari per le ragazze della D1 nell’andata dello spareggio contro La Tennis. Sconfitta in Serie D per il Cus Volley contro Pallavolo Futura. Vittoria per il Cus Hockey in Serie B contro l’Hc Pistoia.

Pallacanestro

Sconfitta indolore per il Cus Basket di Coach Pansolin, patita al Palacus nella Girone A di Serie C Silver contro il My Basket di coach Brovia. Con la qualificazione ai Playoff già in tasca gli Universitari si rendono protagonisti di tre ottimi quarti, venendo poi rimontati nell’ultima frazione. Qui risultati e classifica.

SERIE C SILVER

CUS BASKET vs MY BASKET 65-69 (8-10; 29-17; 16-14; 12-28)

CUS BASKET: Pasqualetto 14, Vallefuoco 4, Camperi 4, Pampuro 2, Sommariva 4, Ferraro 13, Falco 5, Casucci 8, Grandeaux 5, Ricci, Franconi 3, Bilamour 3. Coach: Pansolin.

MY BASKET: Prezioso, Alloisio 5, Innocenti M. 5, Macrì, Giacomini 13, Calabrese 17, Innocenti S. 4, Pittaluga 13, Poiré 3, Pastorino 4, Cacciabue 2, Pesce 3. Coach: Brovia.

Tennis

Per quanto riguarda la prima squadra maschile, impegnata in Serie C, primo posto blindato grazie alla vittoria per 4-2 contro il Tc Albaro, 2-2 dopo i singoli. Questa vittoria in trasferta permette dunque ai Biancorossi di chiudere al primo posto, pronti per la seconda fase che comincerà già dal prossimo weekend contro l’avversaria che verrà delineata dal sorteggio di domani.

Impresa sfiorata dalle ragazze della Serie C femminile, impegnate contro il Break Point Savona. Chiusa sul 2-1 dopo i singoli grazie alla vittoria di Papalia, nel doppio conclusivo le Biancorosse hanno avuto ben quattro match point sul 9-5 di vantaggio nel super tie-break del terzo set, venendo però sconfitte per 14-12 e dicendo addio alla fase finale. Infine, ottimo pareggio per le ragazze della D1, capaci di conquistare un’importante 2-2 contro La Tennis nella finale d’andata dello spareggio per la Serie C.

Qui il commento di Tommaso Metti, tennista dei Biancorossi: "Ieri una partita difficile contro il Tc Albaro perché giocavamo contro una squadra che aveva quattro buoni giocatori. Dopo il 2-2 nei singoli si è decisa nei doppi, in cui abbiamo vinto. Siamo contenti del primo posto perché non è stato facile e siamo pronti per l'incontro di tabellone di domenica prossima".

Atletica leggera

Sabato in una manifestazione dalle affluenze record a Villa Gentile il Cus Genova ha conquistato il quinto posto nel Campionato Societario Ragazzi di atletica su pista. In forte evidenza Matteo Stegagnini, primo nel vortex con 54.59 e secondo nel salto in lungo con 4.38, una dimostrazione indubbia di polivalenza. Diego Italia sfiora il podio nel salto in alto ed è quarto con 1.40. Settimi il quartetto della 4x100 (1'02"47 grazie a Matteo Mondello, Samuel Panico, Enrico Maria Tiby e Giorgio lauricella) e Tiby nei 1000 con 3'29"21. Ragazze seste come team: bronzi per Giada Cavaliere nei 60 m (9"23) e Agata Agnelli nel peso (8.69). Sesta Sara Alfarone nei due chilometri di marcia con 13’57”15. Terza la 4x100 (59"57 grazie a Giulia Gaggero, Agata Agnelli, Annalisa Morielli e Giada Cavaliere).

Pallavolo

Nel Girone B di Serie D le ragazze di Riccardo Serra saranno impegnate sabato alle 18:00 contro Pallavolo Futura, seconda in classifica. Biancorosse attualmente in sesta posizione. Qui risultati e classifica.

PALLAVOLO FUTURA vs CUS VOLLEY 3-0 (25-12; 25-17; 25-20)

Hockey

Ottima vittoria per il Cus Hockey al Campo Arnaldi in Serie B. Ragazzi di Franco Ferrero capaci di imporsi per 5-3 contro l’Hc Pistoia, compagine fuori classifica ma di grande esperienza. Risultato finale di 5-3, con gli Universitari ora attesi dalle sfide contro Hc Genova e Genova 1980. Qui risultati e classifica.