Volley serie B, il Cus Genova perde a Chieri ma conquista la salvezza

Si può dire che mai sconfitta fu più indolore. Il Cus Genova, pur perdendo a Chieri contro la formazione B della Reale Mutua Fenera Chieri, si è guadagnato il diritto a disputare un altro campionato di serie B. Il 3-1 subito in Piemonte (25-18, 25-21, 22-25, 28-26) è ininfluente ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo finale in quanto il terz'ultimo posto, quando mancano tre giornate al termine, dista 10 punti.

La squadra di Costigliolo scongiura dunque una possibile cosa playout e può dunque affrontrare le ultime due partite, per giunta contro le prime due della classe Alto Canavese e Acqui, senza particolari pressioni e per divertire il pubblico. Cosa più che meritata per un gruppo che ha dovuto durante la stagione superare tante difficoltà che tuttavia non hanno impedito di centrare questo importantissimo traguardo.