Cus Genova Basket ai playoff per il nono anno di fila

Sconfitta per il Cus Rugby in Serie A contro la capolista Cus Torino e per il Cus Volley in Serie B contro l’Alto Canavese. Cade il Cus Hockey nel big match di Serie B contro l’Hc Savona al Campo Arnaldi. Ferrari quinto al Meeting Primo Nebiolo a Torino sui 3000 m. Qualificazione matematica ai Playoff di Serie C Silver per il Cus Basket. Successo per la prima maschile del Cus Tennis in Serie C contro il Tc Pietra Ligure.

Rugby

Sconfitta per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A a Torino. Uomini di Sandri e Bernardini vengono superati per 49-20 dal Cus Torino, capolista del Girone 1 a quota 72 punti. Biancorossi attualmente ottavi in classifica. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Si conclude con una sconfitta contro l'Alto Canavese il campionato nazionale di Serie B del Cus Volley. Una sconfitta comunque indolore quella dei ragazzi di Guido Costigliolo, capaci di ottenere una salvezza complicata per come si era messa la stagione. Qui risultati e classifica.

SERIE B | GIRONE A

CUS VOLLEY vs ALTO CANAVESE 0-3 (22-25; 22-25; 21-25)

Hockey

Sconfitta per il Cus Hockey nel big match di Serie B del Campo Arnaldi contro Hc Savona. Una sfida molto combattuta che vede i savonesi superare gli Universitari di Franco Ferrero sul risultato di 2-3, raggiungendo così il +9 sui Biancorossi seppur con una partita in più disputata. Qui risultati e classifica.

Atletica

Grande miglioramento sui 3000 metri per lo junior Emanuele Ferrari, che lunedì ha chiuso al quinto posto in 8'41"29 nel corso del Meeting Primo Nebiolo a Torino. Il neocampione regionale dei 10000 metri così si è dimostrato a suo agio in una distanza più corta. Inizio positivo della stagione outdoor per Federica Baldini, che è stata undicesima con 4'37"88, sabato, sui 1500 della riunione nazionale Middle Distance & Walk all’Arena di Milano.

Grande partecipazione lunedì dei giovanissimi cussini in occasione della prima prova dei societari cadetti e ragazzi a Villa Gentile. A livello individuale si segnala la misura di 1.50 nell’alto cadetti di Andrea Bossi e il bel lancio di Matteo Stegagnini, il quale ha sfiorato i 50 metri nel vortex ragazzi.

Pallacanestro

Qualificazione ai Playoff per il Cus Basket in Serie C Silver. Gli Universitari grazie alla vittoria al PalaCorradi contro il Basket Pegli ottengono il pass matematico per le semifinali, raggiunte per la nona stagione regionale consecutiva di Serie C e Coppa del Centenario. Grande prova da parte dei Biancorossi, orfani di Dufour ma guidati da Ferrari e Bilamour. Qui risultati e classifica.

Questo il commento di Davide Ferraro, migliore in campo tra i Biancorossi: «Sabato è stata una vittoria importante sia perché ci ha matematicamente qualificato alla semifinale ma anche perché abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte e unito. Pegli è una squadra molto intensa e aggressiva che ha saputo metterci in difficoltà ma riuscendo, in gran parte della partita, a imporre il nostro gioco abbiamo conquistato i due punti. Ora ci concentreremo sulla semifinale, in attesa di sapere il nostro avversario».

SERIE C SILVER | GIRONE A

BASKET PEGLI vs CUS BASKET 59-64 (14-18; 34-35; 46-49)

BASKET PEGLI: Mozzone E. 3, Monaldi 7, Nicoletti 9, Khelifi, De Michele, Schiano Moriello 4, Mozzone A. 21, Zaio A., Grillo 3, Zaio M. 12. Coach: Costa.

CUS BASKET: Pasqualetto 8, Vallefuoco 9, Camperi, Pampuro 4, Sommariva 2, Ferraro 16, Falco, Casucci 6, Grandeaux, Ricci 4, Franconi, Bilamour 15. Coach: Pansolin.

Tennis

Domenica mattina in via Monte Zovetto la prima squadra maschile del Cus Tennis ha conquistato una netta vittoria contro il Tc Pietra Ligure con il risultato di 6-0. Successo rotondo dunque in Serie C per Metti e compagni sul campo di casa.