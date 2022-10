Cus Genova, prima vittoria stagionale per i ragazzi del volley

Sconfitta per il Cus Rugby in Serie A ad Alghero, così come per le Biancorosse con il Lions Tortona in Serie A contro il Volvera Rugby. Prima vittoria in Serie B per i ragazzi del Cus Volley, sconfitta contro il Santa Sabina in Serie D per le ragazze. Quinta vittoria consecutiva per il Cus Basket in Serie C Silver.

RUGBY. Ancora a secco il Cus Genova Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Sandri e Bernardini tornano dalla trasferta isolana contro l'Amatori Rugby Alghero con una sconfitta per 41-12, la quinta in questa stagione. Sconfitta anche per le ragazze biancorosse, aggregate da tutorate ai Lions Tortona, patita in casa allo Stadio Gaggio contro il Volvera Rugby per 10-41 nel campionato nazionale di Serie A.

SERIE A/M | GIRONE 1

AMATORI RUGBY ALGHERO vs CUS GENOVA RUGBY 10-41

VOLLEY. Prima vittoria per la prima squadra maschile del Cus Genova Volley, ottenuta al Palacus contro la Pvl Cirié nel campionato nazionale di Serie B. Dopo tre sconfitte consecutive e zero punti in classifica gli Universitari si rialzano e, con una prova di carattere, fanno loro i tre punti contro una delle squadre accreditate per la vittoria finale. Primi due set di marca biancorossa, ospiti che accorciano in un terzo set strappato sul 28-30 e decisivo quarto set conquistato dai padroni di casa, guidati da Guido Costigliolo. Ferme a un punto in classifica e ancora a caccia della prima vittoria le giovanissime ragazze della prima squadra femminile, guidate da Riccardo Serra. Le Biancorosse sono state sconfitte al Palacus dal Santa Sabina per 0-3 nel Girone B di Serie D.

Questo il commento di Sergio Poggio, migliore in campo tra i Biancorossi in Serie B: "era una partita importantissima perché arrivava dopo tre sconfitte contro tre squadre forti che puntano a vincere il campionato. Vittoria importante se si considera anche che il Cirié è una squadra forte che lotta per i primi posti, e quindi per nulla scontata. Inoltre, sono stati i primi tre punti fatti in casa, davanti al nostro pubblico. Tutto bellissimo ma, detto ciò, dobbiamo iniziare a vincere con continuità".

SERIE B | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs PVL CIRIÉ 3-1 (25-21; 25-23; 28-30; 25-21)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs SANTA SABINA 0-3 (12-25; 11-25; 15-25)

BASKET. Ancora una vittoria per il Cus Basket in Serie C Silver. Gli uomini di Coach Pansolin trovano infatti il quinto successo su cinque sfide nel massimo campionato regionale superando il Basket Pegli al PalaCorradi di Arenzano. Decisivo il break nel secondo quarto, arrivato dopo un avvio equilibrato. Sul 35-42 all'intervallo lungo, Dufour e compagni riescono a gestire e amministrare il vantaggio nel secondo tempo, trascinati da un Pasqualetto da 19 punti. Ancora testa della classifica per gli Universitari, in coabitazione con la Pallacanestro Sestri.

SERIE C SILVER

BASKET PEGLI vs CUS GENOVA 66-69 (22-20; 35-42; 53-57)

BASKET PEGLI: Mozzone 6, Conforti 5, Facco, Monaldi 2, Bruzzone, Nicoletti 6, Nsesih 28, Cartasegna 4, Schiano, Zaio A., Grillo 2, Zaio M. 13. Coach: Conforti.

CUS GENOVA: Pasqualetto 19, Vallefuoco 13, Esposito, Pampuro 5, Dufour 8, Ferraro 6, Leveratto ne, Casucci, Grandeaux ne, Sommariva 5, Cassanello 6, Ricci 7. Coach: Pansolin.