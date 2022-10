Cus Genova, quarta gioia consecutiva per i ragazzi del basket

Sconfitta in Serie A contro il Rugby Noceto per il CUS Rugby. Doppia sconfitta per il CUS Volley: contro l’Alto Canavese in Serie B per i ragazzi, contro l’Audax Quinto in Serie D per le ragazze. Quarta vittoria consecutiva per il CUS Basket in Serie C Silver.

RUGBY. Sconfitta per il CUS Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Uomini di Gianluca Sandri e Francesco Bernardini autori di una prova altalenante, che li ha visti sfiorare anche la vittoria grazie alla meta di Felici nel secondo tempo, contro un’avversaria fisicamente imponente e che si presentava allo Stadio Carlini-Bollesan al secondo posto nel Girone 1. Decisiva la risposta in meta di Guareschi nel secondo tempo, trasformata poi da Taddei. La sfida termina sul risultato di 13-22.

SERIE A | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs RUGBY NOCETO 13-22

VOLLEY. Doppia sconfitta per le due prime squadre del CUS Volley. Da un lato i ragazzi di Guido Costigliolo escono sconfitti dalla difficile sfida di Cuorgné, nel torinese, venendo superati da un brillante Alto Canavese Volley nel campionato nazionale di Serie B nonostante un primo set tiratissimo. Dall’altra parte le ragazze di Riccardo Serra lottano con le unghie e con i dentro contro l’Audax Quinto in Serie D, venendo però sconfitte al tie-break per 15-7.

SERIE B | GIRONE A

ALTO CANAVESE VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (25-23; 25-18; 25-15)

SERIE D | GIRONE B

AUDAX QUINTO vs CUS GENOVA VOLLEY 3-2 (23-25; 25-20; 15-25; 25-23; 15-7)

BASKET. Quattro su quattro per il CUS Basket in Serie C Silver. Ragazzi di Coach Pansolin capaci di regolare il Cogoleto Basket al PalaCUS e di mantenere così la prima posizione in coabitazione con la Pallacanestro Sestri. Sfida equilibrata nel primo tempo, chiuso sul 30-30. Nel secondo tempo Dufour e compagni fanno registrare un parziale di 22-13 che risulterà decisivo. Nell’ultima frazione i Biancorossi amministrano così il vantaggio e portano a casa due punti che permettono loro di mantenere l’imbattibilità in campionato.

Questo il commento di Francesco Ricci, giovane cestista biancorosso per la prima volta partito in quintetto: "Sono molto contento della partita che abbiamo giocato. Dopo aver chiuso i primi due quarti in parità siamo riusciti a creare un buon distacco che ci ha permesso di controllare la partita fino ai secondi finali. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare per mantenere questo andamento".

SERIE C SILVER

CUS GENOVA BASKET vs COGOLETO BASKET 73-52 (17-17; 30-30; 52-43)

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 8, Vallefuoco 15, Esposito 3, Pampuro 5, Dufour 7, Ferraro 14, Leveratto, Casucci 3, Grandeaux 3, Scibilia 2, Cassanello 4, Ricci 9. Coach: Pansolin.

COGOLETO BASKET: Zoppi 7, Torre 2, Anania, Calcagno 1, Pelegi 4, Bruzzone C. 12, Gorini 18, Patrone 2, Boschetti, Briasco, Ferretti 4, Bruzzone F. 2. Coach: Robello.