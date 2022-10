Volley B maschile, il Cus Genova cade a Torino all'esordio

Non è stato il debutto che ci si attendeva. Il Cus Genova ha provato ad opporre resistenza ma, complice anche alcune assenze forzate tra le sue fila, è uscito senza punti da Torino. Il Sant'Anna Tomcar, squadra assai temuta alla vigilia, ha approfittato di ogni titubanza manifestata dai Galletti ed ha chiuso il match sul 3-1 in suo favore. Gli uomini di Costigliolo saranno attesi ad un altro severo esame in occasione della prima in casa: sabato prossimo arriva al PalaRomanzi Acqui Terme, reduce dal 3-1 sulla Canottieri Ongina e candidata fortemente al salto di categoria.

LA PARTITA - Costigliolo ha mandato in campo il seguente sestetto: Federico Alessandrini in regia in diagonale con Sergio Poggio, Alberto Bellini e Mario Mercorio sulle bande, Paolo Volpe e Nicolo' Nebbia centrali, Luca Gobbi libero.

Il primo set è andato facilmente appannaggio dei padroni di casa, che si sono imposti con un comodo 25-14; nel secondo i genovesi sono riusciti a limitare gli errori in attacco e rendere la difesa più efficace, avendo la meglio ai vantaggi (24-26). Il terzo ed il quarto parziale sono contrassegnati da un certo equilibrio fino alle fasi finali, nelle quali i piemontesi si sono dimostrati più abili a sfruttare le occasioni per chiudere. Il 3-1 finale si spiega dunque in questa maniera.