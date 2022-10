Volley B maschile, importante conferma per il Cus Genova a poche ore dal via del campionato

Per il Cus Genova, che punta ad una stagione meno complicata rispetto a quella passata, si avvicina sensibilmente l'ora dell'esordio nel campionato di serie B. L'appuntamento è fissato per domani alle ore 18 in quel di San Mauro Torinese contro l'ostica formazione del Sant'Anna.

In vista di esso i biancorossi annunciano un'importante conferma, quella del palleggiatore Marco Cassone, che per la terza stagione consecutiva orchestrerà il gioco della squadra allenata da Guido Costigliolo.

Queste le parole del giocatore, chiamato ancora una volta a mettere le sue qualità al servizio del collettivo, alla pagina Facebook: "Sono carico per questa terza stagione e anche quest'anno siamo un bel gruppo l'obiettivo è dare sempre il massimo di noi, soprattutto durante il lavoro in settimana. Solo così possiamo crescere. Forza Cus!".