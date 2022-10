Cus Genova, terza vittoria consecutiva nel basket

Doppia sconfitta per la prima squadra maschile e per le ragazze biancorosse insieme ai Lions Tortona, nei rispettivi campionati di Serie A. Sconfitta casalinga per i ragazzi del Cus Volley in Serie B contro l’Acqui, così come per le ragazze contro Volleyscrivia in Serie D. Terza vittoria consecutiva per il Cus Basket in Serie C Silver, ottenuta contro l’Auxlium Basket.

RUGBY. Si conclude con una sconfitta la trasferta del weekend per il Cus Rugby nel massimo campionato di Serie A maschile. Gli uomini di Sandri e Bernardini sono stati infatti superati dagli avversari nel loro campo di casa con il risultato di 57-10. Sconfitta interna all’esordio nel campionato nazionale di Serie A femminile invece per le Biancorosse, aggregate da tutorate ai Lions Tortona, superate in Piemonte da I Centurioni con il risultato di 5-10.

SERIE A/M | GIRONE 1

RUGBY PARABIAGO vs CUS RUGBY 57-10

SERIE A/F | GIRONE 2

LIONS TORTONA vs I CENTURIONI 5-10

VOLLEY. Sconfitta interna per la prima squadra maschile del CUS Volley nel campionato nazionale di Serie B. Galletti superati sabato al PalaCUS dall’Acqui, una delle protagoniste designate del Girone A. Dopo un primo set conquistato dai piemontesi i ragazzi di Guido Costigliolo si registrano sul campo di casa e prima combattono punto a punto per il secondo set, conquistando poi il terzo. Il 14-25 della quarta frazione chiude però definitivamente i conti. Sconfitta all’esordio anche per la prima squadra femminile, superata domenica al PalaCUS dal Volleyscrivia in Serie D sempre con il risultato di 1-3.

SERIE B/M | GIRONE A

CUS VOLLEY vs ACQUI 1-3 (11-25; 21-25; 25-22; 14-25)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS VOLLEY vs VOLLEYSCRIVIA 1-3 (17-25; 26-24; 17-25; 11-25)

BASKET. Terza vittoria consecutiva per il Cus Basket in Serie C Silver. Coach Pansolin e i suoi giovani giocatori riescono ad avere la meglio dell’Auxilium Basket nell’insidiosa sfida del Palauxilium. Biancorossi ancora una volta trascinati da Vallefuoco e Ferraro, capaci di guidare il decisivo parziale dell’ultima frazione, grazie al quale gli universitari fanno loro la sfida.

AUXILIUM BASKET vs CUS GENOVA BASKET 58-66 (14-16; 31-23; 49-45)

AUXILIUM BASKET: Pedemonte 9, Schenone, Bastianelli, Prekperaj 14, Provenzano, Ferrando 4, Costacurta 11, Grossi 2, Decarolis ne, Godani 2, Castello 16, Rossi ne. Coach: Pezzi.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 4, Vallefuoco 20, Esposito ne, Pampuro 6, Dufour 4, Ferraro 25, Casucci 3, Grandeaux ne, Sommariva 2, De Censi, Cassanello 2, Ricci. Coach: Pansolin.