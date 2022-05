Cus Genova, derby ligure nel rugby

Derby di Serie A per il Cus contro il Pro Recco. Ultima del Girone A di Serie C Silver per il Cus Basket contro Tigullio. Esordio agli ottavi di Serie C per la maschile di tennis contro il Toirano, sfida contro il Santa Margherita per la femminile. Ritorno di spareggi per la C contro La Tennis per le tenniste della D1. In programma il Campionato di Società Allievi e Allieve di atletica leggera a Boissano nel weekend.

Rugby

Ultima giornata del Girone 1 di Serie A per il Cus Rugby. Si chiude la stagione del campionato nazionale con un grande classico: il derby ligure contro i “cugini” della Pro Recco. Appuntamento, dunque, domenica alle 15:30 allo Stadio Carlini-Bollesan per questa ultima sfida del 2021/22. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

In attesa di scoprire quale sarà l’avversaria in semifinale Playoff, il Cus Basket affronta l’ultima sfida del Girone A della seconda fase di Serie C Silver. Al PalaSport di Santa Margherita Ligure va in scena la sfida, domani alle 18:15, contro la capolista Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello. Qui risultati e classifica.

Tennis

Questa domenica comincia la seconda fase di Serie C per la nostra prima squadra maschile. Domenica pomeriggio in casa Metti e compagni affronteranno il Toirano negli ottavi di finale. Le ragazze della Serie C, invece, domenica pomeriggio in trasferta affronteranno la testa di serie numero uno: il Santa Margherita Ligure. Infine, grande attesa per domenica pomeriggio in via Monte Zovetto per la sfida di ritorno dello spareggio di Serie D1 per salire in Serie C. Biancorosse capaci di strappare un pareggio per 2-2 ad Albissola contro LA Tennis e ora pronte ad affrontare questa seconda sfida.

Atletica

Sabato e domenica a Boissano, nel savonese, i giovani cussini saranno impegnati nel Campionato di Società Allievi e Allieve sul tartan dell’impianto di località Marici. Il team femminile può sommare punteggi importanti grazie alla verve della sprinter Aurora Vescio (100 e 4x100), di Camilla Rebora (200 e staffette), di Emma Barnieri (100 hs e staffette). Nel mezzofondo in gara Maddalena Artesi, mentre nell’alto è attesa Martina Campani, fosburista di livello nazionale. Nel peso lancia Martina Cipollini. Per quanto riguarda gli allievi, da seguire Gabriele Fereidouni, che è iscritto su 100 e 400.