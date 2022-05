Cus Genova Volley, è tempo di bilanci per Guido Costigliolo

La stagione, che era iniziata piuttosto in salita, si è conclusa positivamente per il Cus Genova, che ha ottenuto la salvezza anticipata nonostante le difficoltà incontrate. E' tempo di bilanci per l'allenatore Guido Costigliolo, subentrato in corso d'opera a Mancini, che ha centrato l'obbiettivo con tre giornate di anticipo.

LE ASPETTATIVE - "La mia previsione vedendo la squadra - ha detto Costigliolo al sito ufficiale - era che ci si potesse salvare ma non con così largo anticipo. L’idea era quella di riuscire a centrare i Playoff, ma era comunque chiaro che i pezzi ci fossero tutti".

LA SITUAZIONE INIZIALE - "Il gruppo era un gruppo vivo, sapeva stare in palestra e abituato a lavorare". La rosa è stata composta da giocatori di esperienza: "Con lo staff abbiamo fatto delle scelte, con giocatori fino a quel momento titolari che hanno avuto un minutaggio ridotto, ma in allenamento si è continuato a lavorare bene, tutti hanno accettato e nessuno ha detto niente. Se non fosse stato così non ci saremmo salvati".

IL CAMPIONATO - "Devo dire che non ho trovato esagerato il livello del girone in quanto, a parte le prime quattro squadre ce la si poteva giocare con tutte. Ma va anche detto - ammette con il sorriso il coach - che o il livello non era eccezionale oppure semplicemente noi non eravamo così scarsi".

ADDII IMMINENTI - Sono in procinto di lasciare la maglia biancorossa elementi del calibro di Federico Donati, Mattia Repossi e Omar Louza: "Federico è stato probabilmente uno dei giocatori più forti e completi degli ultimi vent’anni in Liguria, specialmente su Genova, mentre il contributo di Mattia è stato determinante e ha fatto sempre di tutto per essere presente il più possibile". Anche il capitano dunque è prossimo all'addio. Per lui in vista un trasferimento a Milano per ragioni lavorativi: "Era una figura importante sia dal punto di vista tecnico sia di personalità nello spogliatoio".

PENSIERI FINALI - "È stato un piacere lavorare con questa squadra - ammette Costigliolo, emozionato - e non è una frase fatta. I ragazzi sanno che sono onesto perché se devo mandarceli lo faccio". Non manca un sentito ringraziamento allo staff tecnico, con menzione particolare per “Papo” Pampuro: "È stato un piacere lavorare con loro, il bilancio è strapositivo".