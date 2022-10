Cus Genova, i ragazzi del basket a caccia del quinto successo consecutivo

Impegno isolano per la prima squadra maschile del Cus Rugby contro l’Amatori Rugby Alghero in Serie A, sfida casalinga per le ragazze biancorosse con i Lions Tortona in Serie A contro il Volvera Rugby. A caccia di punti la prima squadra maschile del Cus Volley in Serie B contro la Pvl Cirié, a caccia della prima vittoria le prima femminile in Serie D contro il Santa Sabina. Impegno esterno in Serie C Silver per il Cus Basket contro il Basket Pegli.

RUGBY. Trasferta isolana per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Sandri e Bernardini saranno impegnati allo Stadio Maria Pia di Algero contro l’Amatori Rugby. Sono cinque i punti raccolti dai sardi fin qui nel Girone 1 dopo tre partite giocate. Universitari invece ancora a secco ma desiderosi di rivalsa. Le ragazze biancorosse, aggregate da tutorate ai Lions Tortona, saranno invece impegnate in casa allo Stadio Gaggio domenica alle 14:30 contro il Volvera Rugby, attuale capolista del Girone 1 dopo le prime due partite del campionato nazionale di Serie A.

VOLLEY. Ancora a caccia del primo punto stagionale anche la prima squadra maschile del Cus Volley, impegnata nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo desiderosi di rivalsa contro un’altra squadra di primo piano del Girone A: la Pvl Cirié, da affrontare sabato al Palacus alle 18. A caccia della prima vittoria nel Girone B di Serie D la squadra femminile, avversaria del Santa Sabina domenica alle 20, sempre al Palacus. Per le giovanissime ragazze di Riccardo Serra fin qui due sconfitte contro Volleyscrivia e Audax Quinto.

BASKET. Impegno esterno per il Cus Basket in Serie C Silver. Ragazzi di Coach Pansolin avversari del Basket Pegli di Coach Conforti al PalaCorradi di Arenzano nella giornata di sabato alle 18. Universitari reduci da quattro vittorie su quattro in questo avvio di campionato, mentre gli Arancioblù si trovano all’ottavo posto.