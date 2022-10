Cus Genova, seconda vittoria consecutiva nel basket

Sconfitta esterna per il Cus Genova Rugby contro i “cugini” del Cus Milano in Serie A. Esordio senza vittoria per il Cus Volley contro Sant’Anna Tomcar in Serie B. Secondo successo in due sfide per il Cus Basket in Serie C Silver.

RUGBY. Sconfitta in trasferta per il Cus Genova Rugby nel capoluogo lombardo in occasione del derby “cussino” contro i cugini del Cus Milano Rugby. Seconda sconfitta consecutiva nel campionato nazionale di Serie A per gli uomini di Sandri e Bernardini dopo quella patita all’esordio contro il Rugby Parma allo Stadio Carlini Bollesan. Milanesi che si impongono sui genovesi per 45-14.

CUS MILANO RUGBY vs CUS GENOVA RUGBY 45-14

VOLLEY. Comincia la stagione del Cus Genova Volley nel Girone A del campionato nazionale di Serie B. Prima sfida impegnativa per i Galletti, guidati da Guido Costigliolo, contro il Sant’Anna Tomcar. Torinesi, accreditati alla vigilia come una delle possibili protagoniste del girone, sono autori di una partenza-sprint nel primo set, chiuso sul 25-14. Secondo set molto combattuto, strappato con le unghie e con i denti dagli Universitari per 24-26. Nei successivi due set la compagine piemontese fa sua la posta in palio e chiude così questa sfida d’esordio con una vittoria.

SANT’ANNA TOMCAR vs CUS VOLLEY 3-1 (25-14; 24-26; 25-19; 25-21)

BASKET. Vittoria all’esordio casalingo per il Cus Genova Basket di Coach Pansolin. Universitari capaci di superare in casa il Basket Loano, neopromossa nel massimo campionato regionale. Avvio difficile per i padroni di casa con i ragazzi di Coach Taverna che conducono nel punteggio nella prima frazione, chiusa sul +9, e che chiudono il primo tempo sul +2. Al rientro dagli spogliatoi i Biancorossi ingranano e mettono a referto un parziale di 16-11 che permette loro di approcciare l’ultimo quarto con intensità, chiudendo la sfida sul 68-59 finale.

CUS GENOVA BASKET vs BASKET LOANO 68-59 (13-22; 33-35; 49-46)

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 14, Vallefuoco 15, Pampuro, Dufour 12, Ferraro 11, Leveratto, Casucci 9, Grandeaux, De Censi 3, Scibilia, Cassanello 2, Ricci 2. Coach: Pansolin.

BASKET LOANO: Giusto Bellando 2, Martino 12, Fumagalli 1, Volpi 6, Giromini 4, Tassara 4, Vaccarezza, Borgna 2, Patrone ne, Berra 13, Bussone 15, Xhafa ne. Coach: Taverna.