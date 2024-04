Cus Genova, tutti gli impegni del weekend biancorosso

Doppia sfida per il Cus Rugby: prima femminile in Serie A contro Union Rugby Milano, prima maschile in B contro Amatori Rugby Capoterra. La prima squadra maschile del Cus Volley se la vedrà in Serie C contro l’Admo Lavagna, mentre la prima femminile affronterà Cogovalle al Girone Playout di Serie D. Torna in campo il Cus Hockey al Campo Arnaldi contro l’Hc Genova "A". Triplo impegno in trasferta in Serie C per i tre team del Cus Tennis.

Rugby

Doppio impegno nel weekend per il CUS Genova Rugby, entrambi esterni. Da un lato la prima squadra femminile di Domenico Grassotti affronterà l’Union Rugby Milano al Campo Crespi domenica alle 12:30. Se le Biancorosse si trovano attualmente al quinto posto nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie A, le milanesi stazionano al sesto posto a sette lunghezze di distanza. Torna in campo anche la prima squadra maschile, diretta da Andrew Robb, impegnata nella trasferta del Girone 1 del campionato nazionale di Serie B contro Amatori Rugby Capoterra in Sardegna. Settimo posto attualmente per gli Universitari, pronti ad affrontare domenica alle 11 gli Isolani, quarti a 17 punti di distanza.

Volley

Doppia sfida anche per il CUS Genova Volley nel weekend. Se da un lato la prima squadra maschile, guidata da Fabrizio "Billy" Schembri, se la vedrà in trasferta contro l’ADMO Lavagna al Parco Tigullio domenica alle 19:00. Una sfida ininfluente vista la matematica vittoria del campionato di Serie C da parte dei Biancorossi, già promossi in Serie B. A caccia di punti salvezza la prima squadra femminile nel Girone Playout di Serie D. Le Biancorosse di Tiziano Caponi se la vedranno sabato contro Cogovalle al PalaCUS, forti del terzo posto in classifica a quota 8 punti ma contro la prima della classe a quota 15 punti.

Hockey

Torna in campo anche il CUS Genova Hockey nel weekend, impegnato nel Girone C di Serie B Prato. La squadra di Franco Ferrero affronterà domenica alle 11:30 l’HC Genova "A" al Campo Arnaldi. Biancorossi reduci dalla vittoria contro l’HC Genova Gialloblù e dalla sconfitta contro l’HC Savona.

Tennis

Triplo impegno in trasferta per i team del CUS Genova Tennis in Serie C. Da un lato la Squadra "A" femminile, avversaria nell’anticipo del sabato contro la Taggese Tennis, mentre dall’altro la Squadra "B", avversaria del Play Tennis Pieve. Impegno esterno anche per il team maschile, avversario del Tennis Sanremo.