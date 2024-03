Cus Genova, ancora un doppio successo nella pallavolo

Sconfitta per il Cus Rugby contro Amatori Rugby Capoterra in Serie B. Vittoria per il Cus Basket in Serie C Unica contro Area Pro 2020. Doppia vittoria per il Cus Volley: maschile contro Imperia Volley in Serie C e femminile contro Paladonbosco Pallavolo in Serie D. Al Campionato Italiano Assoluto e Societario di corsa campestre il Cus Atletica conquista il 35esimo posto di squadra tra gli Allievi e il 69esimo tra i Seniores.

Rugby

Sconfitta per la prima squadra maschile del Cus Genova Rugby nel campionato nazionale di Serie B. Nel recupero contro Amatori Rugby Capoterra a spuntarla sono i sardi, che partono forti con le due mete di Lorenzo Celembrini. Nel secondo tempo gli Universitari cercano la rimonta con le mete di Felici e Casellato, ma alla fine a spuntarla sono gli isolani. Settimi i biancorossi nel Girone 1, a quota 32 punti.

SERIE B/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs AMATORI RUGBY CAPOTERRA 15-20 (3-13)

MARCATORI: 2' mt. Celembrini; 21' cp Aru; 25' mt. Celembrini; 33' cp Migliorini; 53' mt. Stara, tr. Aru; 56' mt. Felici; 29' mt. Casellato, tr. Migliorini

CUS GENOVA RUGBY: Migliorini, Pulimeno (Carrozzino), Pressenda, Tempesta (Gambelli), Vimercati (Gadaleta), Zaami, Casellato, Bertirotti, Pezzana St. (Pezzana Sa.), Satta, Grassotti, Ruiz (Petronio), Rifi, Felici, Giuliano (Bosia). Allenatore: Robb.

AMATORI RUGBY CAPOTERRA: Aru, Celembrini, Smeraldo (Panduccio), Marston, Stara, Zucconi, Brui, Pace, Balboni, Oghittu, Vega Herrero (Antoniotti), Ferrentino (Thioye), Geraci, Uccheddu (Ganga), Chibsa. Allenatore: Queirolo.

Basket

Chiude con una vittoria il Girone B di Serie C Unica il Cus Genova Basket. Biancorossi che al Palacus superano Area Pro 2020, ottenendo la quindicesima vittoria in campionato. Terzo posto, dunque, per gli universitari di coach Pansolin, guidati da una prestazione-monstre di Davide Ferraro, autore di 29 punti. Prossimo weekend di riposo nella seconda fase, che vedrà sfidarsi invece My Basket Genova e Pallacanestro Vado nel triangolare, che decreterà i campioni liguri di Serie C.

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

CUS GENOVA BASKET vs AREA PRO 2020 79-73 (20-14; 37-31; 58-55)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 5, Taccini ne, Vallefuoco 5, Obi Ekene 5, Esposito, Galluzzi 14, Sighinolfi ne, Caversazio 18, Ferraro 29, Casucci 2, Sommariva 1, De Censi. Coach: Pansolin. Coach: Pansolin.

AREA PRO 2020: Petitti 18, Zennato 1, Ghirardi 6, Calabrese 16, Berardi, Motta 5, Ragab 4, Beltramino, Greggio, Spada 18, Favretto 5. Coach: Baldovin.

Volley

Due vittorie per le due prime squadre del Cus Genova Volley. In primis l'ennesima vittoria dei biancorossi di Fabrizio 'Billy' Schembri, vincenti nel testa-coda di Serie C contro Imperia Volley. Sono sei i punti di vantaggio degli universitari sull'Albisola Pallavolo, seconda della classe con una partita in più. Ottima vittoria anche per la prima squadra femminile, capace di strappare un'ottima vittoria nello scontro diretto contro il Paladonbosco Pallavolo nel Girone B di Serie D. Le ragazze di Tiziano Caponi salgono così a quota 11 punti, a +4 sulle avversarie del weekend e a quattro lunghezze di distanza dall'Audax Quinto.

Questo il commento di Marta Pisoni, giocatrice della prima squadra femminile del Cus Genova Volley: "Abbiamo guadagnato tre punti importanti. Non è stato facile ma credo che si sia visto il frutto dei duri allenamenti che abbiamo fatto. Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci, prendiamo questo come un punto di partenza per fare sempre meglio".

SERIE C/M

IMPERIA VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 0-3 (17-25; 13-25; 15-25)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs PALADONBOSCO PALLAVOLO 3-1 (29-31; 25-23; 25-21; 25-23)

Atletica

Domenica a Cassino, nel frusinate, era in programma la Festa del Cross, il Campionato Italiano Assoluto e Societario di corsa campestre. Il Cus Genova Atletica ha colto il 35esimo piazzamento di squadra fra gli Allievi grazie alle prove individuali sui 5 km da parte di Diego Duregato, Giacomo Caccavari e Andrea Bossi, rispettivamente 69esimi in 18'19, 119° in 18'47" e 210° in 20'01". Il team Seniores maschile ha chiuso al 66esimo posto nella graduatoria per società, con Pietro Calcagno sugli scudi tra i biancorossi.