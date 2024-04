Cus Genova, promozione con 4 giornate d'anticipo per i ragazzi della pallavolo

Vittoria e primo posto per il Cus Basket nel derby contro il My Basket nel Girone Liguria di Serie C Unica. Vittoria contro l'Albisola Pallavolo per la prima squadra maschile del Cus Volley, vittoriosa in Serie C e promossa in Serie B con quattro giornate d'anticipo. Successo all'esordio nel girone playout per la prima squadra femminile contro Corradini Sanremo. Ottimo weekend dell'atletica leggera biancorossa grazie alla delegazione del Cus Atletica al Meeting Boissano Sprint. Una vittoria e una sconfitta per i team del Cus Genova Tennis impegnati in Serie C.

Basket

Due punti importanti quelli colti dal Cus Genova Basket nel Girone Liguria di Serie C Unica. La squadra di coach Pansolin strappa la vittoria al Palafigoi con una prova di carattere contro i 'cugini' del My Basket Genova alla terza stracittadina stagionale di Serie C. Dopo essere andati anche sul -12 i biancorossi si ricompattano e ottengono così il secondo successo, conquistando il primo posto nel girone al giro di boa.

SERIE C UNICA | GIRONE LIGURIA

MY BASKET GENOVA vs CUS GENOVA BASKET 69-72 (20-18; 39-34; 53-52)

MY BASKET GENOVA: Prezioso, Castello 9, Caversazio 3, Innocenti, Giacomini 6, Armanino 13, Poirè 2, Zito 3, Penco 20, Pastorino, Neri Arauz 7, Ruiz 6. Coach: Innocenti.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 11, Vallefuoco 11, Obi 3, Esposito 1, Galluzzi 21, Dufour 10, Sighinolfi, Caversazio 7, Ferraro 3, Casucci, Sommariva 5, De Censi. Coach: Pansolin.

Volley

Weekend trionfale per il Cus Genova Volley. Da un lato la prima squadra maschile di Fabrizio 'Billy' Schembri conquista il successo nello scontro diretto contro l'Albisola Pallavolo, seconda della classe in Serie C, e ottiene la vittoria matematica del campionato con quattro giornate d’anticipo grazie al successo di domenica del Volley Finale per 3-0 sull’Admo Lavagna. Una pronta risalita in Serie B, quella dei Galletti, dopo un solo anno di purgatorio causato dalla retrocessione al termine della passata stagione. Importante successo casalingo anche per la prima squadra femminile, impegnata nell’esordio nel Girone Playout. Le universitarie di Tiziano Caponi hanno superato Corradini Sanremo per 3-1 al Palacus, portandosi così a otto punti, confermando il terzo posto.

Queste le parole di Alessandro Archetti, capitano dei Biancorossi: "Siamo tutti felicissimi ed entusiasti di questa promozione anticipata rispetto la fine del campionato. È dal primo allenamento dell’anno che tutti insieme abbiamo lavorato per questo obiettivo e ognuno dei giocatori ha dato il massimo per poterlo raggiungere nel modo migliore possibile. Siamo riusciti durante l’anno ad esprimere una bella pallavolo e questo è stato grazie all’impegno messo in ogni allenamento, con alti e bassi, come è normale che sia, ma alla fine siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Dopo la sconfitta amara ai Playout dello scorso anno l’idea di tutti era molto chiara, in quanto volevamo tornare in Serie B nel più breve tempo possibile e ci siamo riusciti. Sono molto contento della squadra di quest’anno, tutti hanno sempre lavorato al massimo cercando di dare una mano in ogni situazione. Quando c’è stato bisogno nei vari momenti della stagione tutti i componenti della squadra hanno sempre risposto presente e hanno fatto un ottimo lavoro. In ogni caso il campionato non è ancora finito, in quanto mancano quattro giornate in cui incontreremo squadre forti e competitive che faranno di tutto per vincere contro di noi. Per questo motivo l’attenzione e l’impegno non diminuiranno e cercheremo di continuare ad esprimere la nostra migliore pallavolo".

Questo il commento di Fabrizio 'Billy' Schembri, allenatore dei Biancorossi: "Ci ritroviamo in Serie B con ancora quattro partite da giocare, la soddisfazione in casa CUS non è descrivibile. Vincere è complicato a tutti i livelli, soprattutto in un campionato dove la promozione è diretta senza passare da una fase Playoff. I ragazzi e lo staff hanno lavorato duro da settembre per centrare l’obiettivo e lo hanno fatto in maniera più che efficace. A questo punto non ci resta che porci l’ulteriore traguardo di arrivare imbattuti alla fine del campionato, cosa decisamente non all’ordine del giorno. Conclusa la stagione rimane l’obiettivo della Coppa Liguria e poi la società dovrà impegnarsi a costruire la squadra dell’anno prossimo. Sono certo che, come quest’anno, faranno un ottimo lavoro".

Queste le dichiarazioni di Maurizio Loconte, Responsabile della Sezione Volley del CUS Genova: "Siamo molto contenti della vittoria in Serie C, perché abbiamo un gruppo giovane e perché abbiamo puntato su una nuova coppia di allenatori. Se per Billy era la prima esperienza da allenatore in Serie C, Paolo (Pampuro, n.d.r.) è ormai un Galletto puro sangue. Ringraziamo quindi i ragazzi e tutto lo staff tecnico e dirigenziale, in primis Chiara Zuccarino, dirigente accompagnatrice. Ora inizia il campionato della dirigenza in quanto dovremo cercare di costruire una squadra adatta alla Serie B. Ma gli obiettivi stagionali della sezione pallavolo non sono ancora finiti. Vogliamo finire il campionato da imbattuti, vincere la Coppa Liguria, salvarci con la prima squadra femminile in Serie D, così come anche fare bene ai CNU di Campobasso con i ragazzi e con le ragazze. Per quanto riguarda il Settore Giovanile, infine, abbiamo ancora da giocare due finali maschili, ovvero quelle U17 regionali e quelle U15 provinciali".

Questo il commento di Marco Cassone, alzatore della prima squadra del Cus Genova Volley: "È stata una partita combattutissima perché comunque loro erano secondi in classifica e quindi entrambe le squadre hanno dato tutto. Siamo andati forte tutta la partita e siamo quasi rimasti sempre sopra. A parte il primo set, in cui abbiamo subito due o tre break, andando sotto di 3/4 punti, non abbiamo mai mollato. Siamo sempre stati lì e anche nel secondo set siamo andati forte, così come nel terzo. Avevamo una voglia di vincere incredibile, siamo contentissimi di questa vittoria e della promozione in Serie B. Io non avrei mai pensato di essere a questo punto del campionato a quattro giornate dalla fine in vetta con questo margine di vantaggio. Abbiamo dato tanto e siamo andati forte durante l’anno e durante gli allenamenti, soprattutto durante questo periodo finale".

SERIE C/M

CUS GENOVA VOLLEY vs ALBISOLA PALLAVOLO 3-0 (25-22; 25-15; 25-15)

SERIE D | GIRONE PLAYOUT

CUS GENOVA VOLLEY vs CORRADINI SANREMO 3-0 (14-25; 25-18; 25-23; 25-22)

Atletica

Grande partecipazione biancorossa al Meeting Boissano Spring, in programma nel weekend nel savonese. Ilaria Marasso ha iniziato nel migliore dei modi la stagione con un’affermazione nel martello, categoria Promesse, con la misura di 54.12. Ottima prova anche Tommaso Mondello, con il primo posto tra gli Allievi con la misura di 58.90. Nei 150 affermazione di Emma Barnieri tra le Junior, vittoriosa in 18"46 sulla pari età Camilla Rebora, seconda in 18"73. Nei 150 maschili buon terzo posto per Gabriele Fereidouni, categoria Junior, ottenuto con il crono di 16"73 con vento di 2.4 alle sue spalle.

Negli 80, categoria Cadette, ottavo posto per Beatrice Cagliani in 10"99 (+3.1), mentre tra i Cadetti ha chiuso al nono posto Francesco Ricci in 10"23. Settimo posto nei 300 maschili per Lorenzo Reggioni tra gli Allievi, autore di un tempo di 35"80. Nei mille, categoria Cadetti, secondo posto per Francesco Ricci in 2'43"12, mentre fra le Cadette è arrivata settima Chiara Evelli con il suo 3'32"84. Molto affollati i mille metri Seniores.

Settimo posto per Andrea Bossi, Allievo, in 2'41”11, seguito da Pietro Calcagno, ottavo in 2'43"12. Decimo l’allievo Pietro D’Ascenzo in 2'48"15 e undicesimo Giacomo Caccavari, sempre allievo, con 2'48"45.

Tennis

Una vittoria e una sconfitta per i team del Cus Genova Tennis impegnati in Serie C. Da un lato il successo per 4-0 della prima squadra femminile, composta da Scimone, Masé, Solari e Damiani, ottenuta contro il Park Tennis Club Genova. Dall’altro la sconfitta per 6-0 patita dal team di Polverosi, Derchi, Tedone, Ginocchio, Poletti e Paolillo contro il Tennis Club Genova.

SERIE C/M

CUS GENOVA TENNIS vs TENNIS CLUB GENOVA 0-6

SERIE C/F

CUS GENOVA TENNIS vs PARK TENNIS CLUB GENOVA 4-0