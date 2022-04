Cus Genova, weekend decisivo nel tennis

Sfida di Serie C Silver per il Cus Basket contro il My Basket. Weekend decisivo per il Cus Tennis: scontro diretto per la maschile in C contro il Tc Albaro, sfida decisiva per la femminile contro il Break Point Savona, ragazze della D1 pronte allo spareggio contro La Tennis per salire in Serie C. Sfida di Serie D per le ragazze del Cus Volley contro Pallavolo Futura. Impegno contro Hc Pistoia per il Cus Hockey in Serie B.

Pallacanestro

Ottenuta la qualificazione ai Playoff di Serie C Silver, torna in campo al Palacus il Cus Basket. Ragazzi di Coach Pansolin avversari del My Basket di Coach Brovia, attualmente quarti nel Girone A del massimo campionato regionale. Qui risultati e classifica.

Tennis

Per quanto riguarda la prima squadra maschile, impegnata in Serie C, attualmente il girone presenta l’ultima giornata, decisiva ai fini della classifica. Cus Tennis e Tc Albaro si trovano infatti in testa in perfetta parità di punteggio e differenza vinte/perse e questa domenica andrà proprio in scena lo scontro diretto tra le due compagini. Una situazione molto particolare in quanto, in caso di 3-3, la capolista verrebbe individuata tramite sorteggio. Per quanto riguarda la femminile, le Universitarie sono attese dalla sfida di Savona contro il Break Point Savona per cercare di inseguire una difficile qualificazione.

Infine, per quanto riguarda la Serie D1 femminile c’è grande euforia. Le Biancorosse hanno infatti vinto il girone e ora si giocano la promozione in Serie C contro La Tennis con una sfida di andata e ritorno, in programma tra domenica 1° maggio e domenica 8 maggio.

Pallavolo

Ottenuta la salvezza in Serie B da parte della prima squadra maschile, ritorna in campo la squadra femminile del Cus Volley, attualmente quinta in classifica. Nel Girone B di Serie D le ragazze di Riccardo Serra saranno impegnate sabato alle 18 contro Pallavolo Futura. Qui risultati e classifica.

Hockey

Sfida fuori classifica per il Cus Hockey in Serie B. Ragazzi di Franco Ferrero impegnati domenica contro l’Hc Pistoia alle 13.30. Nella classifica generale attualmente i Biancorossi si trovano al quarto posto a cinque minuti, con i pistoiesi dietro a una lunghezza di distanza. Qui risultati e classifica.