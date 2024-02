Ciclismo, i campionati italiani juniores 2024 a Casella

All'interno delle attività previste per Genova Capitale europea dello Sport 2024 ci sono anche i campionati italiani juniores di ciclismo, che si terranno il 29 e 30 giugno con partenza e arrivo a Casella.

Nei giorni scorsi il commissario tecnico della nazionale juniores, Dino Salvoldi, in compagnia del presidente della Commissione Strada, Fabrizio Bontempi, del presidente del comitato regionale Liguria della federazione, Sandro Tuvo, e del consigliere regionale, Roberto Portunato, ha svolto il sopralluogo del percorso.

La prova tricolore si svolgerà per la maggior parte in valle Scrivia e prevede una parte in linea e, quella finale, in circuito per un totale di 122 km (uomini) e 96 (donne). L'ascesa a Crocefieschi, di circa 7 chilometri, e seguente discesa potrebbero risultare decisive.

Presente, in occasione del sopralluogo, anche il sindaco di Casella, Gabriele Reggiardo.