Genova capitale dello sport 2024, Santanchè: "In città mancano gli alberghi"

"Genova città dello sport rappresenta tantissimo, è un evento per tutti gli sport anche quelli sull'acqua e sul mare, vogliamo che diventi un'occasione per tutti, avremmo tanti atleti, turisti e tantissime persone. C'è l'opportunità di unire oltre allo sport anche tante altre attività. Sarà un anno importante. A fine giugno sono orgoglioso di dire che inauguriamo il Palasport". Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, alla presentazione di 'Genova 2024 capitale europea dello sport' allo stadio Olimpico di Roma.

"Abbiamo tanti impianti rimessi a posto. Siamo orgogliosi della nostra cultura sportiva, a Genova è stata fondata la prima società di calcio. Chi investe nello sport fa un investimento sui giovani, dove si impara che il lavoro e la fatica sono fondamentali per vincere. Nello sport si impara a soffrire. Questo è un valore enorme su cui abbiamo lavorato e investito. Lo sport aiuta a costruirsi il futuro", ha aggiunto.

"Sarà un anno clamorosamente importante per la città e per la regione. Se vedete il calendario, capirete che è particolarmente fitto e impegnativo per le sinergie che si possono creare anche con il turismo. Sarà un momento che segnerà la storia". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

"Oggi non solo per Genova e per la Liguria, ma per l'Italia tutta, è un giorno importante: Genova con questo riconoscimento celebra l'impegno di una squadra. Dal punto di vista del turismo, l'esperienza ci insegna che gli eventi sportivi ci aiutano nella destagionalizzazione, un'offerta turistica, che si distingue dai mesi tipici. Dobbiamo costruire un'offerta che sia sexy per i nostri turisti". Così la ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

"I dati economici sono assolutamente confortanti, si parla di 9 milioni di indotto diretto. L'esperienza - prosegue la ministro - ci dice che bisogna puntare su questo e credo che l'evento possa fungere da acceleratore per poter puntare sulle infrastrutture".

"Uso questo evento per fare un appello al sindaco Bucci: mancano gli alberghi a Genova e questo può diventare un problema su cui dobbiamo metterci a lavorare. Come ministero del Turismo siamo qui anche per sostenere economicamente da questo punto di vista", conclude Santanchè.