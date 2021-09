Voltrese corsara, i primi tre punti arrivano a Ceriale

La seconda giornata porta fortuna allache si prende i primi tre punti stagionali. All’esordio il gruppo gialloblu si era fermato in casa contro il Borzoli, uin bel match contro una formazione ostica.

La vittoria arriva così al seconda tentativo, in trasferta sul campo del Ceriale, al termine di una luinga battaglia. La sfida espolde nel giro di cinque minuti della prima frazione con Gardini a portare avanti i genovesi e Fantoni a riequilibrare il punteggio, il primo tempo finisce così 1-1.

Nella ripresa gli animi si scaldano e i padroni di casa protestano per la rete di Cecon dell’ 1-2 per un fallo non fischiato. Ne fa le spese Bonifazio che viene espulso e lascia così il Ceriale in dieci uomini. Con un giocatori in meno i ragazzi di Biolzi ci provano ma al 70’ arriva il colpo del ko ospite con Incerti. La resa definitiva è di un minuto dopo quando l’arbitro Torriglia di Novi Ligure sventola il rosso in faccia anche a Fantoni. In nove contro undici la partita finisce con ampio anticipo e porta il sorriso in casa Voltrese che nella terza giornata affronterà il Via delll’Acciaio, sconfitto dalla Praese 1-0 nell’ultimo turno, per provare a scalare la classifica.