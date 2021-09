Borzoli-Golfo Dianese 2-2 e spettacolo al Piccardo

Una girandola di emozioni che alla fine si conclude con un pari. Al Piccardidanno vita ad un grande spetaccolo in cui sono i padroni di casa a partire meglio, un paio di belle occasioni sprecate, ma sono gli ospiti a passare per primi.

E’ il 14’ Mehmetaj con un tiro preciso insacca lo 0-1 e tre minuti dopo va vicino anche al raddopio con un palo esterno che poteva cambiare le sorti della gara. Legno al 25’ anche per il Borzoli con Scalzi mentre Balestrino viene fermato da un riflesso felino di Meda.

La supremazia dei padroni di casa ha il suo riflesso sul risultato nel giro di due minuti a inizio ripresa. Al 49’ è Volpe a segnare il pareggio, mentre al 51’ Balestrino ruba palla ad un difensore e serve Provenzano che a tu per tu con Meda non sbaglia. Il Borzoli è in pieno controllo, centra una traversa con Balestrino, poi va in rete ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere, ma alla fine viene raggiunto. Manca un quarto d’ora al termine, Martini prova il tiro da fuori che un difensore devia e la palla scivola in rete per il 2-2. Il finale è meno palpitante del resto della gara con il risultato che non cambia: un punto a testa in classifica e buona indicazioni per i due tecnici.