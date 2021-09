Baiardo-Campomorone 1-3, De Martini show, Battaglia campione di fair play

Baiardo e Campomorone si sono affrontate oggi in un match che è destinato ad essere di alta classifica in Eccelllenza, girone B, probabilmente da qui e fino alla fine della stagione. Entrambe le società sono partite per primeggiare e oggi si sono date battaglia in campo nella seconda giornata dopo aver vinto la gara d’esordio in campionato.

Al 17’ Battaglia porta in vantaggio i padroni di casa quando sono passati diciassette minuti dal fischio d'avvio, la gara però è solo all’inizio e soprattutto si deve ancora scatenare De Martini. L’attaccante del Campomorone, doppietta alla prima di campionato, al 30’ rimette tutto in parità. Due minuti più tardi è il compagno di squadra Buffo a ribaltare la situazione e a portare la sfida sull’1-2.

La gara però è equilibrata e Battaglia firma il 2-2, ma succede qualcosa di raro su un campo da calcio. L’attaccante del Baiardo, dopo il fischio dell’arbitro che ha convalidato il gol, va dalla giacchetta nera e confessa di aver toccato il pallone con il braccio. Niente pareggio quindi e al 67’ il Campomorone trova il tris ancora con De Martini che sale così a quota quattro in classifica marcatori. Finisce 3-1 per lgi ospiti, ma gli applausi sono per tutti.