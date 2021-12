VIDEO | Genoa-Salernitana 1-0: Eku-boom, il Grifone si sblocca in Coppa Italia

Prima vittoria della gestione Shevchenko nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, sfida decisa da Ekuban al 78' su assist di Kallon al termine di una gara certamente non esaltante. Il Grifone accede così agli ottavi di finale della seconda competizione nazionale, sfiderà il Milan a metà gennaio.

Genoa-Salernitana 1-0 | Coppa Italia

Ritmi blandi in avvio, poi prova ad accelerare il Genoa che ci prova al 7' con un tiro di Portanova deviato in corner, spinge il Grifone che tenta la conclusione con Destro, replica Fiorillo al 21'. La gara però non si accende e nel finale di tempo è la Salernitana a rendersi pericolosa, Semper alza la saracinesca e si supera tre volte in un minuto al 38', prima su un sinistro di Kastanos e poi due volte sulle incornate ravvicinate di Djuric.

Nella ripresa ci prova subito Ekuban con un tiro potente che si spegne sul fondo al 51', replica Di Tacchio al 55' con un sinistro smanacciato in corner da Semper, poi la gara si spegne di nuovo. Poche le occasioni, con un leggero predominio della Salernitana, ma al 78' arriva la zampata del Grifone: discesa di Kallon che va sul fondo e crossa, colpo di testa di Ekuban e palla che, con la deviazione (di mano) di Di Tacchio, si insacca alle spalle di Fiorillo. È il gol che decide il match, nel finale reggono i ragazzi di Shevchenko che portano a casa la vittoria, un pizzico di fiducia per finire il 2021 in attesa del mercato di gennaio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

GENOA-SALERNITANA 1-0 | COPPA ITALIA | TABELLINO | VOTI

RETI: 78' Ekuban

GENOA (3-5-2): Semper 6.5; Biraschi 6, Bani 6, Vasquez 6.5; Sabelli 5.5, Portanova 6 (59' Melegoni 6), Hernani 6 (88' Tourè sv), Galdames 5.5, Cambiaso 6 (46' Ghiglione 6); Ekuban 6.5, Destro 6.5 (59' Kallon 6.5). All. Shevchenko.

SALERNITANA (4-4-2): Fiorillo 6; Delli Carri 5.5, Bogdan 6 (83' Gyomber sv), Gagliolo 6, Jaroszynski 6; Kechrida 5.5, Schiavone 6 (64' Obi 5), Di Tacchio 5.5, Kastanos 6.5 (74' L. Coulibaly); Djuric 6 (83' Gondo sv), Vergani 5 (64' Simy 5). All. Colantuono.

ARBITRO: Serra di Torino.

NOTE: ammoniti Schiavone, Galdames, Vasquez, Vergani e Di Tacchio.