Genoa, Criscito chiede scusa ai tifosi dopo il derby

Mimmo Criscito, capitano del Genoa, ha chiesto scusa ai tifosi dopo la brutta sconfitta nel derby con la Sampdoria (qui l'articolo e il video con gli highlights).

"Bisogna solo chiedere scusa ai nostri tifosi per questa classifica - ha detto il capitano del Grifone - e ci prendiamo tutte le nostre responsabilità, io in primis". Il Genoa è rimasto al penultimo posto con soli dieci punti conquistati in 17 partite, insieme alla formazione di Shevchenko il Cagliari, peggio ha fatto solo la Salernitana con 8. I numeri ovviamente preoccupano, ma al momento la zona salvezza dista due punti anche se lo Spezia quartultimo a 12 deve ancora giocare il match contro la Roma (lunedì sera alle 20:45) e in caso di risultato positivo potrebbe ancora allungare.

La nuova società ha comunque rinnovato la fiducia a Shevchenko e soprattutto ha promesso una vera e propria rivoluzione della rosa con l'apertura del mercato invernale. Il nuovo general manager Johannes Spors è già al lavoro.