Entella, Volpe dopo la sconfitta di Siena: “Lavorare per cambiare il trend”

L’Entella cade a Siena, in casa della quarta della classe, colpita da un rigore di Varela a dieci minuti dal termine. Quarta partita di campionato senza successo per i chiavaresi che sono fuori dalla zona playoff e solo un punto sopra quella dei playout.

Le parole di Gennaro Volper dopoo Siena-Entella

Il tecnico dei liguri Gennaro Volpe commenta così la gara: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo siamo andati invece un po’ in difficoltà. L’episodio del rigore io non l’ho ancora rivisto, ma mi dicono che sia stato netto, l’intervento è scomposto ed è un’ingenuità perché alzare così il piede in area è sempre pericoloso. Abbiamo perso e questo è quello che conta, c’è molto rammarico”.

La classifica adesso inizia a preoccupare: “Archiviare e guardare avanti, nessuno è contento di questa situazione, ci aspettavamo qualcosa di diverso, ora dobbiamo accettare la realtà, bisogna lavorare e cercare di cambiare questo trend negativo che non piace a nessuno”.

Il problema resta la difesa: “Bisogna allenare anche l’equilibrio mentale di una squadra che oggi ha qualche difficoltà, non riusciamo a tenere il risultato e prendiamo gol in quasi tutte le gare. Gli infortuni ci mettono in difficoltà, siamo senza Chiosa, Pellizzer e Pavic, ieri si è fermato anche Rada, ma questo non deve essere un alibi”.