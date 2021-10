Entella, Volpe sfida il Siena: “La strada è giusta, ma dobbiamo migliorare”

Tre partite senza vittorie e una classifica che non è quella che in molti si aspettavano. L’Entella ha bisogno di tre punti, ma il celendario non è un amico in questo momento. Dopo il Pescara, sfida pareggiata 2-2 al Comunale, i liguri sfidano domani alle 17,30 il Siena quarto in classifica e reduce da due pareggi di fila con Pistoiese e Fermana.

Siena-Entella, le parole di Volpe alla vigilia

Il tecnico dell’Entella presenta così il match contro i toscani: “Il Siena è una squadra forte e costruita per fare un campionato di alto livello. La sfida è sicuramente difficile, giocherà chi mi ha dato più garanzie in questo periodo”.

La missione è ritrovare il successo, ma la strada per l’allenatore è quella giusta: “Voglio vedere lo stesso attegiamento visto con il Pescara e anche lo stesso carattere che abbiamo mostrato. Questa è la strada da seguire, dobbiamo essere più bravi ed equilibrati in fase di non possesso palla”.

La classifica non piace a Volpe, lo aveva detto lui stesso dopo il Pescara, ma il mister non è preoccupato: “Io guardo alla mia squadra, ho visto grande unità nel gruppo anche in allenamento, lavorano tutti in maniera impeccabile, questo per noi è un momento di crescita, dobbiamo lavorare molto per eliminare gli errori e per migliorare i nostri tanti pregi”.