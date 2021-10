L’Entella cade a Siena, quarta gara senza vittoria per i chiavaresi

L’Entella rimanda ancora l’appuntamento con la vittori nel girone B di Serie C. Oggi i chiavaresi hanno perso contro il Siena 1-0 in trasferta, una gara che si annunciava molto difficile visto che i toscani sono quarti in classifica.

La cronaca di Siena-Entella

La gara parte con una lunga fase di studio in cui nessuno riesce a creare grandi problemi ai portieri avversari almeno fino al 34’ quando sono i liguri ad andare vicini al gol. L’azione parte da sinistra dove Cicconi mette in mezzo, sponda di Lescano per Capello che spara a colpo sicuro ma Milesi si frappone con il corpo.

Nella ripresa i ritmi si alzano un po’ e al 54’ Terzi segna, ma l’arbitro annulla perché il cross che aveva portato alla rete aveva in realtà varcato la linea in fondo al campo. Sei minuti più tardi serve invece un super Paroni per fermare di Disanto e il suo gran tiro. Il Siena ora spinge forte, Acquadro va vicino alla rete, il vantaggio è nell’aria e arriva all’80’ con Varela che trasforma il rigore fischiato per un intervento maldestro di Di Cosmo in area di rigore.

E’la rete che decide il match e che costringe l’Entella ancora alla sconfitta, la seconda nelle ultime tre gare, ora la classifica preoccupa: i chiavaresi sono dodicsemi a due punti dalla zona playoff e solo uno sopra quella per i playout.

Il tabellino di Siena-Entella

Siena-Entella 1-0

Marcatori: 80 Varela

Siena (3-5-2): Lanni; Milesi, Terzi, Terigi (82' Farcas); Mora, Bianchi (69' Acquadro), Pezzella, Cardoselli (61' Marcellusi), Disanto; Varela, Guberti (61' Karlsson). A disposizione: Mataloni, Caccavallo, Montiel, Zaccone, Marocco, Morosi, Peresin, Conti. Allenatore: Gilardino.

Entella (4-3-1-2): Paroni; Cleur (57' Di Cosmo), Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena (83' Merkaj), Paolucci, Karic; Schenetti; Capello (57' Morosini), Lescano (69' Magrassi). A disposizione: Borra, Bruno, Alesso, Lipani, Macca, Meazzi. Allenatore: Volpe.