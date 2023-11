Serra Riccò-Busalla, che caos: partita sospesa

Finale caldissimo e partita sospesa tra Serra Riccò e Busalla, match valido per la nona giornata di Eccellenza. I padroni di casa partono fortissimo e dopo appena un minuto sono già avanti con il gol di Garibaldi. I gialloblu però non si fermano qui e al 22' raddoppiano con il rigore trasformato da Curabba. Sembra finita perché il Serra Riccò controlla e il Busalla reagisce in maniera sterile, almeno fino al 70' quando Spano riapre tutto in girata.

Gli ospiti a questo punto ci credono e al 92' raggiungono il pareggio grazie all'incornata di Bottino, mancherebbero ancora un paio di minuti alla fine ma gli animi si accendono e l'arbitro per cercare di calmarli tira fuori ben sei cartellini rossi, quattro per i padroni di casa a Ranasinghe, Palacido, Guidotti e Robotiti, e due per gli ospiti a Spano e Oliva. I provvedimenti però non risolvono la situazione e così il direttore di gara interrompe la partita che viene sospesa, ora sarà importante capire come verrà compilato il referto di gara.

Gli altri risultati di Eccellenza

Nelle altre gare il Baiardo pareggia 1-1 in casa con il Pietra Ligure e resta in testa alla classifica con 23 punti, alle sue spalle a meno uno c'è ancora il Rivasamba che torna al successo 2-0 sul campo del Forza e Coraggio. Ottima vittoria dell'Arenzano 3-1 sull'Imperia, ora terzo insieme al Campomorone che pareggia 0-0 con l'Athletic Albaro e alla Cairese vincente 3-2 sul Golfo Paradiso. Vince la Genova Calcio 2-1 sulla Sammargheritese, la Voltrese si piega in trasferta al Taggia per 1-0.