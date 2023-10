Eccellenza: Baiardo imbattibile, brillano Campomorone e Athletic Albaro

C'è una sola squadra al comando del'Eccellenza ligure, è il Baiardo che firma il settimo successo in sette giornate e vola a 21 punti. L'ennesima sinfonia dei genovesi arriva sul campo della Genova Calcio battuta 2-0 con un gol per tempo di Oliviero e del solito Battaglia. I "draghetti" inguaiano i biancorossi che scivolano in zona playout con i loro sei punti.

I risultati della settima giornata di Eccellenza

Si stacca per la prima volta dalla vetta il Rivasamba che resta a 19 punti, secondo, dopo il pareggio contro il Campomorone terza forza del torneo. Il big match finisce 1-1 con Ferretti a portare avanti i calafati e Trabacca a dieci minuti dal termine a pareggiare per i biancoblu. Ottima anche la prova del Serra Riccò che vince 2-0 contro il Golfo Paradiso grazie alle reti nella prima frazione di Preti e Curabba e si assesta a metà classifica con 8 punti mentre la neopromossa resta alle soglie dei playout.

Tra le genovesi è ottimo il successo dell'Athletic Albaro che vince 1-0 sulla Votrese grazie a Pagano e sale a meno due dall'Arenzano che dopo un ottimo avvio di stagione frena ancora fermato dalla Sammargheritese, ultima della classe, sull' 1-1, succede tutto in tre minuti con Ferrari a rispondere a Rezi. Vittoria molto importante per il Serra Riccò 2-0 sul Golfo Paradiso con Preti e Curabba che lanciano i gialloblu a metà classifica. Esordio con un buon punto per Palermo sulla panchina del Busalla, la sfida con il Taggia finisce 1-1 con Cilia nel finale a pareggiare l'iniziale rete dei padroni di casa del Alberti. Nelle altre gare la Cairese batte 2-0 il Pietra Ligure e l'Imperia si impone in casa del Forza e Coraggio 2-0.

La classifica del campionato di Eccellenza

Baiardo 21 punti

Rivasamba 19

Campomorone 14

Impria 13

Cairese 13

Arenzano 11

Athletic Albaro 9

Taggia 8

Voltrese 8

Serra Riccò 7

Pietra Ligure 6

Genova Calcio 6

Golfo Paradiso 6

Busalla 5

Forza e Coraggio 4

Sammargheritese 4