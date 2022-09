Ligorna ribaltato dalla Castellanzese, è il primo ko per i genovesi

Arriva contro la Castellanzese la prima sconfitta stagonale per il Ligorna. La squadra di mister Roselli si far sorprendere 2-1 dopo essere passata in vantaggio e recrimina per gli errori arbitrali sui due gol degli ospiti.

La cronaca di Ligorna-Castellanzese 1-2

La gara è nervosa e fisica nei primi minuti. Al 10' il Ligorna trova il vantaggio: è Damonte a superare Pilotti con un tap in sotto porta. Al 15' la Castellanzese si fa pericolosa ma Atzori fa buona guardia e devia sopra la traversa. Il secondo tempo si apre con il calcio di rigore di Ibe causato dal presunto contatto con Damonte. Dopo il pari ci provano i Biancoblù con una punizione da dentro l’area ma la difesa spazza. Ancora Atzori su calcio da fuori di Cocuzza, mentre al 75' è Ababio a battere Atzori depositando in rete la sua respinta sugli sviluppi di un calcio di rigore. Il Ligorna spinge alla ricerca del pareggio ma la porta di Pilotti sembra stregata. Nei minuti di recupero prima Gulli poi Donaggio provano a superare l’estremo difensore ma la palla non entra. Termina così la sfida sul risultato di 1-2.

Il tabellino di Ligorna-Castellanzes 1-2

LIGORNA vs CASTELLANZESE 1-2 (1-0)

RETI: 9' Damonte, 47' Ibe (rig), 74' Ababio

LIGORNA: Atzori, Silvestri (77' Mancini), Scannapieco, Bacigalupo (64' Gulli), Di Masi, Damonte, Dellepiane, Cericola, Donaggio, Tassotti (77' Casagrande), Brunozzi (65' Gualtieri). A disposizione: Ben Ayech, Lipani, Botta, Gerbino, Garbarino. Mister: Roselli.

CASTELLANZESE: Pilotti, Compagnoni (69' Raso), Pisan, Ababio, Esposito, Ibe, Mandelli (65' Perego), Bagatini, Derosa, Ramires, Cocuzza (77' Mazzola). A disposizione: Indelicato, Dervishi, Poretti, Todaj, Bressan, Basilico. Mister: Cretaz.

ARBITRO: Bortolussi di Nichelino