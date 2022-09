Ligorna, cambiano date e orari di due gare di campionato

Dopo la vittoria all'esordio e il pareggio contro l'Asti di domenica scorsa, il Ligorna si rituffa nel campionato di Serie D, girone A. Domenica alle 15 a Genova arriva la Castellanzese reduce da due pareggi di fila contro Chieri e Casale.

Poi il campionato del Ligorna si svilupperà con due turni infrasettimanali, il primo sarà giovedì 22 settembre alle 17,30 contro il Derthona di Fossati, una delle corazzate del campionato che però ha iniziato a ritmo lento. Il turno successivo non si giocherà domenica, la giornata è stata spostat aa causa delle elezioni politiche, ma mercoledì 28 settembre alle 15 contro il Fossano.

Due gare insidiose da affrontare con la giusta concentrazione per un Ligorna che in questo campionato ha già mostrato di avere più carte da giocarsi rispetto a quello passato, dove da neopromossa ha ottenuto un'agevole salvezza. Ora si punta un po' più in alto e le prime uscite sono state decisamente incoraggianti.