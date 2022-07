Serie B: il 15 luglio il sorteggio del calendario a Reggio Calabria

Il calendario di Serie A è stato ufficializzato lo scorso 24 giugno, per quello di Serie B bisognerà invece aspettare il 15 luglio, quando il Genoa potrà finalmente conoscere tutte le date della stagione 2022/2023.

La Lega Serie B ha infatti ufficializzato l'evento che darà il via al nuovo campionato cadetto, il prossimo venerdì 15 luglio. La location sarà la suggestiva Arena dello Stretto 'Ciccio Franco' di Reggio Calabria, in cui verranno svelate le 38 giornate della 91esima edizione del 'Campionato degli italiani'.

La stagione sportiva abbraccerà ben 14 Regioni distribuite in modo omogeneo da nord a sud, da est a ovest con 6 capoluoghi di Regione rappresentati.

"L’evento nella città calabrese - scrive la Lega Serie B in una nota - risulta così essere ricco di significati: ribadire innanzitutto le bellezze della nostra terra, l’Italia, valorizzandole all’interno di un contesto calcistico che ne promuova l’attrattività; riconoscere il merito di una proprietà, quella della Reggina 1914, che ha saputo rilanciare in pochissimo tempo un club ed una tradizione calcistica con tantissimi tifosi in tutto il mondo".