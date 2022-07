Genoa: ufficiale il colpo Coda, un bomber per l'assalto alla Serie A

Prende quota il mercato del Genoa, dopo Ilsanker e Martinez è ufficiale anche l'acquisto di Massimo Coda. Il capocannoniere delle ultime due edizioni della Serie B con la maglia del Lecce (22 gol ne 2020/21 e 20 gol nella stagione appena conclusa) è stato acquistato a titolo definitivo per una cifra intorno al milione e mezzo di euro.

L'attaccante ha firmato un contratto triennale ed è stato accolto da qualche centinaio di tifosi al Porto Antico di Genova, anche questa volta è arrivata la locandina 'cinematografica'. Dopo Interstellar e Matrix spazio a una serie tv: 'Better call Saul' ha ispirato quella dedicata al nuovo bomber rossoblù: 'Need a striker? Better call Coda'.

Massimo Coda, 34 anni, ha segnato complessivamente 101 gol in 215 presenze nella serie cadetta, dove ha giocato anche con Salernitana e Benevento. In Serie A ha invece vestito le maglie di Bologna (senza mai scendere in campo), Parma (18 gare e 2 gol) e ancora Benevento (4 gol in 24 partite), tra le ue esperienze anche quella in Slovenia, 18 gol in 33 partite con il Gorica nella stagione 2013/2014.