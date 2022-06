Serie A, ufficiale il calendario 2022/2023: tutte le gare della Sampdoria

Ufficiale il calendario della Serie A 2022/2023, il sorteggio è andato in scena venerdì 24 giugno 2022. Dopo l'esperimento svolto nell'ultimo campionato, è stata confermata la formula asimmetrica, i due gironi, quindi, non coincidono nella sequenza delle partite. Niente derby a causa della retrocessione del Genoa in Serie B, rimane quello ligure contro lo Spezia: gara di andata al Picco il 18 settembre 2022 (salvo anticipi o posticipi), ritorno al Ferraris il 23 aprile 2023. Avvio non banale per i blucerchiati, che giocheranno però tre delle prime quattro gare in casa. Doppio impegno al Ferraris contro Atalanta e Juventus, trasferta all'Arechi per sfidare la Salernitana e poi altro match interno, contro la Lazio, a chiudere il mese di agosto. Per quello che riguarda il calendario del ritorno, ancora esordio contro l'Atalanta, poi Monza in trasferta, Inter a Genova e Bologna all Dall'Ara.

Serie A 2022-2023: date, soste e turni infrasettimanali

Il campionato inizierà nel fine settimana del 13-14 agosto 2022 e si concluderà tra 3 e 4 giugno 2023, quattro i turni infrasettimanali (31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio), due soste per gli impegni della nazionale nella Nations League (19/27 settembre 2022 e 20/28 marzo 2023) e una pausa lunga per il Mondiale in Qatar. La Serie A si fermerà il 13 novembre e ripartirà a inizio gennaio. Ecco il calendario completo della Sampdoria, le date ovviamente non prendono in considerazione eventuali anticipi o posticipi, che verranno comunicati più avanti.

Serie A | Calendario Sampdoria | Andata

Sampdoria-Atalanta (14 agosto 2022) Sampdoria-Juventus (21 agosto 2022) Salernitana-Sampdoria (28 agosto 2022) Sampdoria-Lazio (31 agosto 2022) Verona-Sampdoria (4 settembre 2022) Sampdoria-Milan (11 settembre 2022) Spezia-Sampdoria (18 settembre 2022) Sampdoria-Monza (2 ottobre 2022) Bologna-Sampdoria (9 ottobre 2022) Sampdoria-Roma (16 ottobre 2022) Cremonese-Sampdoria (23 ottobre 2022) Inter-Sampdoria (30 ottobre 2022) Sampdoria-Fiorentina (6 novembre 2022) Torino-Sampdoria (9 novembre 2022) Sampdoria-Lecce (13 novembre 2022) Sassuolo-Sampdoria (4 gennaio 2023) Sampdoria-Napoli (8 gennaio 2023) Empoli-Sampdoria (15 gennaio 2023) Sampdoria-Udinese (22 gennaio 2023)

Serie A | Calendario Sampdoria | Ritorno