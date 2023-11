Sammargheritese contro gli arbitri: "Gestione delle gare imbarazzante"

E' polemica in Eccellenza tra la Sammargheritese e gli arbitri. La società si sente penalizzata e il presidente Lenzo non le manda a dire con una nota pubblicata anche sui social della società di cui riportiamo il testo integralmente:

La lettera del presidente della Sammargheritese sugli arbitri

"Francamente, ritengo che dopo l’ultima partita di domenica contro il Pietra Ligure non si possa più tacere. Sono il Presidente della Sammargheritese da 14 anni e ho vissuto alti e bassi, subendo anche una retrocessione. Tuttavia, mai come quest’anno ho avuto l’impressione di partecipare ad un campionato dove non basta giocare bene e meglio degli altri per portare a casa il risultato. La rabbia e lo sconforto che leggo sul volto dei miei giocatori sono la ferita più grave per me e per tutta la dirigenza Arancione. Non siamo di sicuro esenti da colpe e potevamo fare meglio, ma, senza mezzi termini: la gestione arbitrale delle partite della Sammargheritese sino ad oggi è stata fallimentare ed imbarazzante. So di rischiare con questa affermazione di aggiungermi a tutti quelli che quando le cose vanno male chiedono maggiore rispetto per la propria squadra. Per pudore sarei rimasto in silenzio anche oggi. Ho cambiato idea dopo aver letto le dichiarazioni rilasciate dal Direttore Sportivo del Forza e Coraggio, che ha usato parole che potrebbero benissimo essere le mie. Qualcosa evidentemente non va. Traggo l’amara conclusione che gli arbitri – pur inconsapevolmente – stanno applicando un diverso metro di giudizio a quelle che con ogni probabilità loro ritengono essere le “matricole” della categoria, comunque le più facili destinate alla retrocessione, specie se composte da giocatori molto giovani, poco conosciuti in Eccellenza.

Nel dubbio, una decisione presa contro le ultime in classifica fa poco rumore. Non è vero? Sempre meglio che mettersi contro squadre e giocatori ben più noti. Del resto, abbiamo visto arbitri incassare senza batter ciglio insulti personali da avversari, salvo poi ammonire i miei ragazzi per minime proteste. Abbiamo visto assegnare rigori contro la Sammargheritese scandalosi o parecchio dubbi. L’ultimo proprio col Pietra. Ce ne siamo visti negare diversi a dir poco clamorosi (le immagini contro il Taggia le ricorda qualcuno?). Abbiamo subito espulsioni dirette, anche gravi, per tre-quattro giornate, per scontri minimi. Andatevi a rivedere le immagini dell’espulsione contro l’Athletic: il giocatore Arancione è il primo a ricevere il calcio a palla lontana e lo restituisce. Di certo una ingenuità, ma perché il rosso solo per noi? il calcio del giocatore avversario di mezzo secondo prima ovviamente non visto. E faccio notare che, con palla in movimento, quello era a tutti gli effetti un fallo da rigore. Per quanto ovvio, non ho nulla da rimproverare alle squadre avversarie. Anzi ringrazio molti dirigenti e allenatori per i complimenti spesi nei nostri confronti. Vogliamo soltanto giocare ricevendo lo stesso trattamento degli altri e che sia solo il campo a decidere. Mi aspetto, quindi, che i vertici dell’AIA facciano una attenta riflessione, correggendo il tiro e richiamando tutti a usare un metro di giudizio più uniforme. Anche quella degli arbitri è una squadra, c’è chi può sbagliare e chi può aiutarli a fare meglio".