Rapallo Ruentes, Di Somma soddisfatto dopo l'esordio in Coppa Italia

Finisce 1-1 la prima gara ufficiale del nuovo Rapallo Ruentes che impatta in trasferta contro l'Atheltic Albaro in Coppa Italia di Eccellenza. Un match dalle tante emozioni e dai tanti ostacoli per i bianconeri che sono rimasti in dieci a inizio gara e hanno concluso addirittura in nove. Il pari però soddisfa mister Di Somma: "Massima soddisfazione per la prestazione della mia squadra rimasta meritatamente in dieci dal 16esimo del primo tempo e poi in 9 in maniera imbarazzante, ma siamo ad agosto e sono comprensibili anche gli errori più clamorosi. Comunque l'inferiorità non ci ha impedito di giocare nella metà campo avversaria per 90 minuti e fare la partita come ci eravamo prefissati. Il pareggio era il minimo sindacale per affrontare la Lavagnese domenica, e quindi non ci scontenta più di tanto".

Prossimo turno con la Lavagnese altra big del campionato dei Eccellenza quindi e con una squadra non ancora al completo: "Prosegue il nostro lavoro in attesa di recuperare entrambi gli attaccanti, Marzeglia e Ozuna ieri fuori per squalifica e infortunio, e un paio di defezioni in mezzo e dietro, Bargiggia e Chiappe. Per essere una squadra totalmente nuova non possiamo che essere molto soddisfatti. Il risultato può essere casuale, la prestazione no. E ieri è stata abbondantemente positiva".