Udinese-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Sottil e Stankovic

Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Torino tornano in campo, in posticipo, i blucerchiati. Udinese-Sampdoria si gioca lunedì 8 maggio 2023 alle ore 18:30 alla Dacia Arena. Salvezza ormai quasi impossibile, rimane da salvare l'onore cambiando la rotta rispetto alle ultime uscite, almeno sul piano dell'atteggiamento. La partita principale, a questo punto, rimane quella che si gioca fuori dal campo con il cda al lavoro per trovare soluzioni che possano evitare il fallimento.

Udinese-Sampdoria, le scelte di Sottil

Silvestri in porta e linea difensiva a tre con Perez, Bijol e Rodrigo Becao. A centrocampo Lovric, Walace e Samardzic, sugli esterni possibile il recupero di Udogie mentre dell'altra parte ci sarà Pereyra perché Ehzibue rimane acciaccato. In attacco Thauvin e Nestorovski, non al meglio Beto che potrebbe partire dalla panchina.

Udinese-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Difesa orfana di Amione, squalificato dopo il rosso post esultanza di Pellegri contro il Torino: Oikonomou (in vantaggio su Murillo), Nuytink e Gunter comporranno il pacchetto arretrato davanti a Ravaglia. A centrocampo i soliti Winks e Rincon con Augello e Zanoli sugli esterni. In attacco è fuori dai piani di Stankovic Sabiri che sembra essere tornato dalla famiglia in Germania per rimanerci fino a fine stagione. ballottaggio Cuisance-Djuricic per il posto alle spalle del tandem offensivo formato dai soliti Lammers e Gabbiadini, scalpità Jesè che potrebbe insidiare l'olandese per un posto da primo minuto.

Udinese-Sampdoria, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Becao; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Nestorovski. All. Sottil.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Oikonomou, Murillo; Augello, Winks, Rincon, Zanoli; Cuisance; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic.

Arbitro: Baroni di Firenze.

Calcio d'inizio: lunedì 8 maggio 2023, ore 18:30.

Dove vedere Udinese-Sampdoria in diretta TV e streaming. Dazn.