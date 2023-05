Sampdoria-Torino 0-2: blitz firmato Buongiorno e Pellegri, l'ex Genoa provoca i tifosi

Ennesima sconfitta stagionale per la Sampdoria. Il Torino espugna Marassi 2-0 grazie ai goal di Buongiorno e Pellegri tra 31' e 94'. Poco altro nel mezzo, almeno sul rettangolo verde, perché la gara è dai ritmi blandi e viene infiammata nel recupero solo dall'esultanza polemica e censurabile dell'ex Genoa contro i tifosi blucerchiati. Corrida finale e cartellino rosso (dalla panchina) per Amione, indiavolato anche Stankovic. Poco da dire su un match che ha regalato davvero poche emozioni, commoventi i tifosi che hanno come sempre dato tutto nel periodo più nero della storia del club.

Sampdoria-Torino, le pagelle

Sampdoria-Torino 0-2, la cronaca

"Giù le mani dalla Sampdoria". Comincia così, con uno striscione molto eloquente, il match al Luigi Ferraris con una Sud che chiama i calciatori sotto la gradinata prima del fischio d'inizio. Braccia alzate in segno di scusa, foto di gruppo sotto al muro dei tifosi e infine unione ideale di intenti tra squadra e tifoseria in uno dei periodi più difficili della storia blucerchiata. Il tutto condito dai cori contro Massimo Ferrero.

Si parte con un paio di minuti di ritardo, buono spunto di Gabbiadini all'11 con un contropiede in velocità sprecato con un tiro alto sopra alla traversa. Ritmi blandi, poi la gara si spacca al 31': Ilic da sinistra mette in mezzo per l'incornata di Buongiorno, primo goal in carriera e vantaggio dei granata, che a questo punto spingono alla ricerca del raddoppio. Al 36' Vlasic trova la grande risposta in corner di Ravaglia, sugli sviluppi Sanabria di testa sfiora ancora la rete. L'ex Genoa ci prova anche al 39' dopo un'azione personale di Schuurs, anche questa volta si oppone alla grande il portiere della Samp.

Nella ripresa i ritmi calano: al 63' spreca una buona ripartenza dopo una palla rubata da Cuisance, piccola fiammata con un paio di discese di Augello e Zanoli, poi il Torino prende le contromisure e controlla con un possesso palla sterile ma efficace. Stankovic getta nella mischia nel finale i giovani Malagrida e Paoletti; Miranchuk al 79' sfiora il raddoppio con un tiro a giro, altri cambi con gli ingressi di Ilkhan e Murillo per Cuisance e Murillo. All'85' Gabbiadini serve una buona palla per Lammers che prova la fiammata personale, ma inciampa sul più bello perdendo palla e tempo per la conclusione. Nel recupero punizione battuta in velocità dal Torino, pasticcio difensivo (Murillo in primis) e raddoppio di Pellegri con tanto di gesto di sfida (da ex Genoa) nei confronti della tifoseria blucerchiata che scatena la reazione di giocatori e staff blucerchiato, a farne le spese Amione che viene espulso dalla panchina.

Tabellino e voti Sampdoria-Torino 0-2

Reti: 31' Buongiorno, 94' Pellegri

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia 6; Nuytinck 6, Oikonomou 5 (46' Gunter 6), Amione 5.5 (83' Murillo 4); Zanoli 6, Winks 5.5 (83' Ilkhan sv), Rincon 6 (77' Paoletti), Augello 6; Cuisance 5 (77' Malagrida sv); Lammers 4, Gabbiadini 5.5. All. Stankovic.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Schuurs 6.5 (72' Djidji 6), Buongiorno 7, Rodriguez 6; Singo 6 (63' Lazaro 6), Ricci 6, Ilic 6.5, Vojvoda 6.5; Seck 6 (66' Miranchuk 6), Vlasic 6; Sanabria 6.5 (72' Pellegri 5).

Arbitro: Camplone di Pescara

Note: ammoniti Rincon, Amione, Singo, Pellegri. Espulso al 95' Amione dalla panchina.