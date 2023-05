Esultanza Pellegri, anche Cairo prende le distanze: "Rispetto per chi non se la passa bene"

Continua a tenere banco il caso Pellegri. Il giocatore del Torino, con un passato nel Genoa, ha provocato i tifosi della Sampdoria con la sua esultanza per il goal del 2-0 al Luigi Ferraris, poi nel post partita ha chiesto scusa. Il gesto ha scatenato la reazione dei calciatori blucerchiati con l'espulsione di Amione.

Urbano Cairo, presidente del club granata, ha commentato a margine della cerimonia al cimitero monumentale di Torino per ricordare i 74 anni dalla tragedia di Superga in cui morì tutta la squadra del Grande Torino: "“Pellegri si è scusato, ha fatto bene a scusarsi. Sono quelle cose che uno fa in un momento di esaltazione però giustamente bisogna aver rispetto di chi non se la passa bene e sta comunque lottando". A fine gara anche l'allenatore del Torino ed ex Genoa Ivan Juric aveva chiesto scusa.

Nella mattinata di giovedì 4 maggio 2023 era invece comparso uno striscione in corso Italia, realizzato da ignoti tifosi rossoblù: "Buongiorno da Pellegri". Un gioco di parole che diventa uno sfottò giocando sui due cognomi dei marcatori del match.