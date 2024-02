Napoli-Genoa 1-1, pagelle: gioia Frendrup, Martin è un treno

Il Genoa sogna in grande ma viene risvegliato bruscamente, ancora una volta, nel finale. I rossoblu viaggiano in vantaggio al Maradona da inizio ripresa e quando sembrano pronti a festeggiare il blitz in casa dei Campioni d'Italia subiscono la rete di Ngonge al 90' che spegne l'urlo di gioia anche degli oltre 1000 tifosi al seguito del Grifone

La gara però è di grande spessore, tante le note positive soprattutto Frendrup, che trova anche il gol, e Martin

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.