Napoli-Genoa 1-1, il blitz rossoblu al Maradona sfuma nel finale

Un altro finale amaro per il Genoa che si porta in vantaggio al Maradona con il Napoli campione d'Italia grazie alla rete di Frendrup, a pochi minuti dal termine Ngonge segna il pari e per il Grifone sfuma l'impresa. Il punto è comunque ottimo per la classifica con i rossoblu che continuano a navigare nelle tranquille acque di metà classifica.

Napoli-Genoa 1-1, la cronaca

Gilardino sceglie Messias in mezzo al campo al posto di Malinovskyi, vicino a Badelj c'è anche Frendrup che prende la maglia da titolare a Strootman. Il danese torna quindi nel cuore del campo con Martin titolare a sinistra, in difesa torna De Winter dopo la squalifica.

La gara parte subito a buon ritmo con il Napoli che prova a prendere in mano le operazioni e al 3' Kvaratskhelia spara centrale da buona posizione. Il Genoa però non sta a guardare e quando può riparte, al 10' Martin crossa per Retegui che di testa impegna Meret. Passano cinque minuti e sono i padroni di casa ad avere la palla buona ma Martinez, dopo aver sbagliato con i piedi, neutralizza la botta da fuori di Anguissa. I padroni di casa provano a spingere, ma evidenziano gravi carenze difensive e il Grifone al 27' ne approfitta ancora, solito asse Martin-Retegui con il bomber rossoblu che anticipa Ostigard e gira di testa ma Meret gli nega ancora la gioia del gol. I ritmi si alzano ancora e al 31' è di nuovo bravo Martinez ad anticipare Kvaratskhelia lanciato da Simeone. La prima frazione si esaurisce senza reti ma con un buono spettacolo e soprattutto un Genoa che risponde colpo su colpo agli azzurri.

La partenza di ripresa è da urlo per la squadra di Gilardino che dopo appena due minuti è avanti grazie ad una magia di Frendrup che apre il piatto sinistro dal limite e batte Meret dopo una bella azione corale rossoblu. E' un montante dritto al corpo dei campioni d'Italia che vacillano e non poco anche perché il Genoa sente il profumo dell'impresa e si compatta ancor più di prima respingendo ogni tipo di possibile iniziativa avversaria fino al 75' quando Anguissa sfiora la porta di Martinez con un gran colpo di testa. Gilardino cerca di abbassare la pressione con Ekuban al posto di Retegui e Malinovskyi per Messias, ma il Napoli nel finale spinge e prima va vicino al pari con Kvaratskhelia, fermato da Martinez, e poi trova l'1-1 con Ngonge. L'ex Verona trova la rete dopo la sponda di Di Lorenzo e salva Mazzarri, per il Genoa è un'altra gioia strozzata in gola nel finale.

Napoli-Genoa 1-1, il tabellino

Marcatori: 47' Frendrup, 90' Ngonge

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Ostigard 5 (46' Natan), Mazzocchi (65' Olivera); Anguissa, Lobotka, Traoré (59' Lindstrom); Politano (59' Ngonge), Simeone (75' Raspadori), Kvartskhelia

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (93' Cittadini), Frendrup, Badelj, Messias (75' Malinovskyi 93' Strootman), Martin; Gudmundsson (83' Vitinha), Retegui (75' Ekuban)

Arbitro: Sacchi di Marcerata

Note: ammoniti: Ostigard, Kvartskhelia, Vasquez, Di Lorenzo